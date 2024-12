Opération séduction : Meta verse un million de dollars pour l'investiture de Donald Trump

La course aux dollars

Ce don de 1 million de dollars sont destinés à couvrir les dépenses liées à l’investiture de Donald Trump. Notons qu'aucun don similaire n’avait été effectué par Meta pour les investitures de Trump en 2017 ou de Joe Biden en 2021. Mais on pourrait y voir une manière d'améliorer les relations entre les hommes.Après tout, Donald Trump avait été interdit de Facebook après l’attaque du Capitole en 2021 pour avoir alimenté des accusations et une hostilité publique. Mais c'était sans doute dans une vie antérieure ou une dystopie bientôt sur Netflix. A priori le futur président évoquait quelques dîners avec Zuckerberg lors de son éventuel retour à la Maison Blanche.. On notera l'embauche de Todd Ricketts, un stratège politique recruté pour faciliter les relations entre Meta et les cercles conservateurs. De même, le premier a décrit la réaction du second face à sa tentative d’assassinat comme. Il a critiqué l’administration Biden pour ses pressions sur Facebook pendant la pandémie de Covid-19.Après la victoire électorale, Mark Zuckerberg a exprimé son souhait de collaborer avec le président élu. Le 27 novembre 2024, les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés en Floride, à Mar-a-Lago. Le CEO aurait alors affirmé son soutien à la vision deportée par le prochain locataire à la Maison Blanche. L'échange aurait sans doute été plus florissant que prévu car Donald Trump -initialement opposé à une interdiction de TikTok- semble avoiraprès cette rencontre (certains diraient que le petit chèque ne serait pas étranger à ce revirement). Ce qui fait bien les affaires de Meta !Ce rapprochement reflète bien la, où les intérêts commerciaux et stratégiques des géants de la technologie se mêlent aux réalités changeantes du pouvoir politique.