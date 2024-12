Instagram lance ses fonctions temporaires pour les fêtes de fin d'année

Quelles sont les Nouveautés de 2024

Ajouter le vôtre

Disponibilité

Instagram Instagram, Inc. Télécharger

L'exercice sera plus facile que de trouver une énième déclinaison des vœux de fin d'année ! Pour y accéder, c'est très facile,. Après avoir ajouté une image à une story, les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs photos supplémentaires, les redimensionner et les réorganiser pour créer un collage unique.Instagram a également ajouté depour la fonction, ainsi que des effets de texte du Nouvel An et du compte à rebours (pour célébrer le passage à 2025), des thèmes festifs également au niveau des DM. Petit bonus : des phrases secrètes -comme Bonne année, au hasard- qui déclenchent des effets spéciaux.Notons que si la fonction de mise en page d'Instagram vous permet également d'ajouter plusieurs photos à une histoire, ces dernières ne vont apparaitre que sous un format de grille, avec lequel certains utilisateurs aiment particulièrement s'amuser...Avec ces outils créatifs et interactifs, Instagram vise à encourager ses utilisateurs à célébrer et partager leurs souvenirs de 2024 de manière originale.