Panne en cours chez Meta : Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger sont concernés (et lents)

Tout le monde est concerné

Ca va, ça vient

Telegram et iMessage à la rescousse

Messenger aussi est dans les vapes

Et sinon, un petit coup de fil ?

Les premiers signalements de dysfonctionnements ont été enregistrés vers 18h35, heure de Paris.Les utilisateurs rencontrent diverses difficultés, en particulier l’impossibilité de publier des messages, de charger des contenus ou même d’accéder aux applications concernées., comme sur Instagram , empêchant la consultation et la publication de nouveaux contenus.Cette interruption est la troisième panne d’envergure mondiale pour Meta en 2024, les précédentes ayant eu lieu les 5 mars et 3 avril. Ces incidents posent question sur la fiabilité des infrastructures de Meta , d’autant plus que ses plateformes comptent des milliards d’utilisateurs actifs mensuels.Pour le moment, Meta n’a pas fourni d’explications officielles sur les causes de cette panne. En attendant le rétablissement complet des services,pour rester en contact avec ses proches et collègues.Pour remplacer WhatsApp, des applications comme. Si Instagram est inaccessible, Pinterest ou Snapchat permettent de partager des contenus visuels. Pour les utilisateurs de Facebook, des plateformes comme Twitter (enfin, X...) ou Mastodon offrent des options pour publier et interagir avec vos communautés. Pour les échanges professionnels ou en groupe, Slack ou Discord peuvent prendre le relais.Ces alternatives ne nécessitent généralement qu’une rapide inscription et sont disponibles sur la plupart des appareils., d'autant plus qu'avec la mise à jour iOS de ce soir , tout le monde a droit au RCS ! Et puis sinon, un coup de téléphone, à l'ancienne !