Ce site emblématique des keynotes d'Apple va être démoli

Un lieu historique pour Apple

Un déclin progressif

Une nouvelle ère pour le site

Il s'agit d'un lieu hautement symbolique pour Apple. En 1981, le Flint Center aaprès son entrée en bourse. Le choix de ce lieu, à moins d’un kilomètre du siège d’Apple, reflétait à la fois la proximité pratique et l’ampleur de l’audience à accueillir.Mais surtout,. Lors de cet événement, devenu mythique, a marqué un tournant dans l’histoire de l’informatique et a été immortalisé dans plusieurs films (dont celui de Danny Boyle sur un scénario d’Aaron Sorkin en 2015).Quelques années plus tard en 2014 , marquant une nouvelle étape dans l’évolution d’Apple et son arrivée dans le segment de la santé connectée.Malgré son importance historique,. Une étude de 2015 révélait que le centre était réservé seulement entre 17 % et 24 % du temps, avec très peu d’événements attirant de grands publics.Le centre nécessitait en effet des rénovations estimées à, un coût jugé prohibitif par les responsables. En 2019, la décision a été prise de fermer définitivement le Flint Center, malgré les protestations des musiciens louant son acoustique exceptionnelle., préservant ainsi une mission culturelle pour le site. Même si la célèbre scène où Steve Jobs a révolutionné l’industrie technologique aura disparu, le futur bâtiment pourrait inspirer une nouvelle génération de créateurs et d’innovateurs.