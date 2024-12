13 distributeurs illégaux de bitcoins saisis à Paris

Visuel : Le Monde

Les autorités frappent fort contre les “DAB crypto” sauvages

En France, opérer ce genre de service n’est pas à la portée de tout le monde

Know Your Customer

Du coup pas étonnant que les autorités aient vu rouge

Une opération qui pourrait signer la fin des distributeurs en France

Entre régulation et innovation, l’Europe choisit son camp

Forcément, ces installations n’ont pas plu à l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a signalé l’affaire à la juridiction inter-régionale spécialisée.Il faut être enregistré comme prestataire de services sur actifs numériques. Cette inscription impose de suivre un processus, autrement dit vérifier l’identité des utilisateurs, histoire d’éviter les fraudes, le blanchiment d’argent ou le financement de mauvaises causes.Pour les autorités, il n’y a aucun doute que ces machines étaient utilisées pour du blanchiment d’argent, d’autant plus que la plupart étaient posés dans des petites boutiques de téléphonie mobile de quartier, ou même carrément dans des restaurants Kebab.Pour l’instant, les entreprises derrière ces machines devront prouver que leurs activités étaient parfaitement légales.Aujourd’hui, il ne resterait que quatre distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans le pays, selon Coin ATM Radar : deux à Dijon et deux à Lyon Comparé aux 38 000 machines répertoriées dans le monde, la France fait figure d’exception, et pas dans le bon sens pour les amateurs de crypto. Même si on a du mal à voir l’intérêt de réaliser ces opérations ailleurs que sur un ordinateur ou un smartphone, si ça n’est pour autre chose que du blanchiment , donc.Même si on met de côté cette affaire, on sait aussi qu’il y a une vraie différence de mentalité selon le pays et le continent où vous vivez.Mais chez nous, la méfiance l’emporte parfois sur l’innovation. Peut-être à juste titre.Si vous comptiez croiser des distributeurs de bitcoins dans chaque coin de rue, ça ne sera donc pas pour demain.