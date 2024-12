Bitcoin : pourquoi atteint-il des records et comment investir quand on débute ?

Mieux comprendre le Bitcoin et ses risques

Pourquoi le Bitcoin atteint-il des records en ce moment ?

Est-ce le bon moment pour investir dans le Bitcoin ?

Vends quand tout le monde achète et achète quand tout le monde vend.

Quels sont les principaux risques d’investir dans le Bitcoin ?

Comment débuter dans l’achat de Bitcoin ?

Faut-il investir d’un coup ou petit à petit ?

Le Bitcoin, monnaie d’avenir ou simple effet de mode ?

Les cartes de payement Crypto.com

Comment éviter les arnaques liées au Bitcoin ?

Quelle part de son épargne investir ?

Et les autres cryptomonnaies ?

Alors, on achète ? Ou pas ?

Pour y voir plus clair, nous avons interviewé Swann Lafon, jeune entrepreneur et investisseur passionné, qui partage son éclairage sur la situation actuelle, les risques et les premières étapes pour investir intelligemment. Ses conseils relèvent beaucoup du bon sens, et surtout, ils lui sont très personnels. Posez les mêmes questions à certains experts ou à d’autres investisseurs, et ils vous proposeront forcement d’autres questions.Si le Bitcoin connaît aujourd’hui une telle flambée, c’est grâce à un ensemble de facteurs économiques et géopolitiques. Selon Swann Lafon,qui sont désormais très favorables aux cryptomonnaies, et surtout critiques vis-à-vis des banques traditionnelles.Cette dynamique rassure les investisseurs et renforce la crédibilité du Bitcoin comme alternative monétaire. Les récentes annonces de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt alimentent aussi cette tendance. Lorsque les taux baissent ou stagnent, les investisseurs cherchent des valeurs refuges, et le Bitcoin, souvent comparé à l’or numérique, en profite largement.Cet événement, qui survient environ tous les quatre ans, augmente la rareté de l’actif, provoquant une pression à la hausse sur les prix, et il a eu lieu en 2024.Pour Swann,. Il rappelle une célèbre phrase de Warren Buffet :Actuellement, le marché est animé par une frénésie d’achats, souvent motivée par la peur de passer à côté d’une opportunité. C’est précisément dans ce genre de situation qu’il faut prendre du recul.Acheter au plus haut, poussé par l’euphorie collective, comporte des risques évidents. Il est donc plutôt recommandé d’attendre une correction ou, à défaut, d’investir très progressivement pour limiter les risques.Investir dans le Bitcoin n’est effectivement pas sans danger, surtout si l’on ne comprend pas bien ce que l’on achète. Swann insiste sur la volatilité extrême de cette cryptomonnaie.Les régulations en France ajoutent une certaine complexité, notamment en matière de taxation, ce qui peut réduire les gains espérés.Pour les débutants, la clé est d’abord de se former. Comprendre les bases du Bitcoin et des cryptomonnaies permet d’éviter les erreurs coûteuses. Swann conseille aussi de se tourner verspour acheter ses premiers bitcoins en toute sécurité.Une fois les premiers achats réalisés, il est important de penser à sécuriser ses fonds.Il est plus prudent d’opter pour une. Swann recommande de mettre en place un plan d’épargne, en investissant des petites sommes régulièrement plutôt qu’une grosse somme d’un coup.En prenant son temps et en planifiant ses investissements, il est possible de réduire les risques tout en profitant du potentiel du Bitcoin.Pour Swann, le Bitcoin est à la fois une tendance actuelle et une monnaie d’avenir. Il rappelle que qu’Internet lui-même avait suscité méfiance et scepticisme à ses débuts avant de devenir incontournable.Des cartes bancaires, comme celles proposées par Crypto.com,. Le Bitcoin s’intègre progressivement dans l’économie réelle, ce qui renforce sa légitimité.Comme dans tout secteur en pleine expansion, les arnaques peuvent arriver. Swann insiste sur l’importance de se tourner uniquement vers des plateformes régulées et reconnues. Il conseille également de vérifier systématiquement ses sources d’information et de se méfier des offres trop alléchantes qui circulent sur les réseaux sociaux.Investir dans le Bitcoin ne doit pas mettre en péril sa sécurité financière. Swann recommande de n’investir que l’argent que l’on est prêt à perdre. Pour débuter, il conseille de consacrer entre 5 et 20 % de son épargne totale, en fonction de ses revenus et de sa tolérance au risque bien sûr.Si le Bitcoin reste la référence, d’autres cryptomonnaies présentent également un potentiel intéressant. Swann cite, qui est souvent perçu comme la deuxième cryptomonnaie la plus prometteuse. Solana est une autre option en pleine croissance.Il mentionne aussi les altcoins, ces petites cryptomonnaies moins connues mais qui pourraient exploser.Si le Bitcoin attire de plus en plus d’investisseurs, il est vraiment important de ne pas céder à l’euphorie du moment. Comprendre le marché, investir progressivement et sécuriser ses fonds sont les clés d’une entrée réussie dans l’univers des cryptomonnaies.Toujours à vos risques et périls.Il y a probablement parmi vous des gens qui investissent aussi dans les cryptomonaies,