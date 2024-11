Trump élu : le Bitcoin atteint un nouveau record

Bitcoin à 75 000 dollars : L’effet Trump

Le Bitcoin a ainsi grimpé de 7 % ces dernières heures, atteignant un nouveau record à 75 060 dollars, alors que Donald Trump vient de remporter l’élection présidentielle américaine. Ce rallye repose sur l’idée qu’un second mandat de Trump pourrait entraîner une approche plus souple de la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis, un espoir qui séduit les investisseurs. En effet, l’ancien président s’est affiché comme un allié de l’industrie des cryptos, promettant des mesures favorables pour attirer les investissements et encourager l’innovation dans ce secteur.Trump s’est positionné comme lependant sa campagne, multipliant les promesses en faveur de ce secteur. Parmi celles-ci, il a annoncé vouloir limoger Gary Gensler, actuel président de la SEC (Securities and Exchange Commission), souvent critiqué pour sa régulation stricte des cryptos., avec l’idée de créer undédié aux cryptomonnaies. Il a également promis que les régulations seraient rédigées par des experts du secteur, une proposition qui a fait bondir l’intérêt des investisseurs.En parallèle, d’autres cryptomonnaies ont également profité de l’engouement du marché. Par exemple, l’Ethereum a grimpé de 7,5 %, atteignant 2 593 dollars, bien que ce soit encore loin de son record historique de 4 867 dollars en 2021.. Cependant, plusieurs experts rappellent que les cryptos restent très volatiles et réagissent souvent fortement aux annonces politiques, ce qui peut être risqué pour les investisseurs.Trump souhaite aller plus loin en encourageant l’extraction de Bitcoin aux États-Unis, une activité aujourd’hui dominée par des pays comme la Chine. Il imagine que cette industrie pourrait non seulement renforcer l’indépendance économique des États-Unis, mais aussi créer une nouvelle source de revenus pour le pays. De plus, il a promis de ne pas vendre les bitcoins détenus par le gouvernement américain, contrairement aux pratiques actuelles de revente par le US Marshals Service., avec l’ambition de maintenir la production et l’exploitation de Bitcoin sur le sol américain.La vision pro-crypto de Trump et ses propositions pour favoriser l’adoption de Bitcoin séduisent pour l’instant les marchés financiers, et bien sûr les investisseurs en cryptomonnaies. Reste à voir si ces mesures se concrétiseront et si elles réussiront à stabiliser durablement ce secteur turbulent.