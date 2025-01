Vérification des contenus : Meta met fin au fact-checking aux États-Unis

Un changement inspiré par X (et Elon Musk)

Nous allons supprimer les équipes chargées de vérifier les faits et les remplacer par des notes de la communauté, similaires à X, en commençant par les États-Unis

Community Notes

Une décision controversée

les notes de la communauté

Il a déclaré :. Ce nouveau système, inspiré du programmede X, mise sur lessur les plateformes de Meta.Jusqu’à présent,pour son programme de fact-checking, autrement dit de vérification des contenus... Ce partenariat, actif dans plus de 26 langues, permettait de repérer et de signaler les fausses informations circulant sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Les médias impliqués étaient rémunérés pour leurs vérifications.Ce revirement intervient alors que, notamment durant les élections américaines. Les opposants à ce changement craignent que la suppression du fact-checking traditionnel ouvre la porte à une augmentation des fausses informations sur les plateformes.Cependant, Zuckerberg estime quepermettront une, tout en réduisant les coûts liés au fact-checking professionnel. Bien que cette décision ne concerne pour l’instant que les États-Unis, elle pourrait avoir des. Si ce modèle s’étend, les médias partenaires pourraientde revenus et les plateformes de Meta pourraient devenir davantage tributaires de la contribution des utilisateurs pour la vérification des informations.Avec cette annonce, Meta adopte une approche, qui pourrait profondément transformer la modération des contenus numériques. Mais elle soulève égalementface aux défis des fausses informations.