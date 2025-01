Facebook a mené une courte guerre contre Linux

menace en cybersécurité

Linux = menace ?

pourraient faciliter la diffusion de logiciels malveillants

Visuel : Tom's Hardware

Facebook finit par rétropédaler

erreur d’application

Les discussions sur Linux sont autorisées sur nos services

La modération automatique en cause ?

Le problème a été signalé par DistroWatch lui-même, qui a reçu des messages d’erreur indiquant que ses contenus. Plusieurs internautes ont tenté de faire appel, mais Facebook a d’abord maintenu que Linux restait bloqué par son filtre de sécurité.L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, et comme souvent, en premier lieu sur Reddit et Mastodon, où les utilisateurs se sont indignés de voir un OS open source être classé dans la même catégorie que des logiciels malveillants. DistroWatch a confirmé que, certains ayant eu leurs publications supprimées, d’autres étant carrément suspendus.Le plus ironique dans tout ça ? Facebook fonctionne en grande partie sur des serveurs Linux et recrute régulièrement des développeurs spécialisés dans cet écosystème.Après quelques jours de grogne et d’agacement général, Meta a fini par réagir. L’entreprise a reconnu uneet a déclaré que le problème avait été corrigé.Ah ben Dieu merci hein.Problème : certains utilisateurs affirment que leurs comptes restent bloqués après avoir tenté de publier du contenu sur le sujet.Cet épisode relance une question récurrente : Facebook et les autres géants du web peuvent-ils réellement modérer efficacement leurs plateformes ? Meta a d’ailleurs récemment annoncé vouloir changer de méthode en supprimant certains de ses systèmes de vérification automatique, remplacés par un modèle communautaire inspiré de X.L’objectif affiché est de réduire les erreurs de censure… mais cet incident montre que dans tous les cas c’est toujours un sujet compliqué., et on se souvient de l’affaire du blocage des hashtags #democrats sur Instagram que nous évoquions ici.En attendant, si vous voulez parler de votre dernière distribution préférée, mieux vaut peut-être éviter Facebook.