2025 : année charnière pour les géants de la Tech face aux incertitudes politiques

Stratégies divergentes

IA et rentabilité : un équilibre précaire

L'Angleterre et l'Australie renforcent leur position et leurs actions contre les pratiques des Big Tech, notamment sur la concurrence et les droits des utilisateurs. Plus largement,avec l’arrivée d’un nouvel exécutif à Washington et la prise de fonction d’une nouvelle Commission européenne.. Tous les dirigeants des géants de la tech l'ont bien sentis en venant défiler devant le futur locataire de la Maison Blanche, tous participant financièrement à son investiture (sauf Apple pour le moment) ou à des diners aux chandelles avec le président élu à Mar-a-Lago.: faut-il espérer une approche plus permissive pour stimuler l’innovation, ou, au contraire, s'attendre à une intensification des critiques populistes envers leur influence. A cela, s'ajoute l' épineux challenge de l'Intelligence Artificielle . En effet, malgré leurs gigantesques profits, les firmes peinent toutes à rentabiliser leurs investissements dans l’intelligence artificielle -même OpenAI.Le climat réglementaire pourrait soit encourager ces innovations, soit les freiner. Alors que les nouvelles orientations américaines et européennes restent floues, les entreprises devront. Aussi,pour la réinvention ou la consolidation de leur modèle économique face à une régulation mondiale fragmentée.