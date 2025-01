Le Mecha Comet : un ordinateur Linux portable et modulaire

Un appareil qui mise tout sur la modularité

Une fiche technique adaptée aux passionnés

Des usages multiples pour tous types de projets

Une sortie attendue sur Kickstarter

Le Mecha Comet est un ordinateur portable de poche qui a la particularité d’avoir un design modulaire et open source. Conçu pour les développeurs, bricoleurs et étudiants, cet appareil fonctionne sous Mechanix OS, une distribution Linux basée sur Debian.À l’aide de ces modules, on peut ajouter un clavier, une manette de jeu ou encore un panneau GPIO (pour connecter des capteurs ou des périphériques).Mecha, l’entreprise derrière ce projet, encourage aussi les utilisateurs à créer leurs propres extensions en mettant à disposition des fichiers open source.Côté performances, le Mecha Comet est équipé d’un processeur ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,8 GHz, accompagné de 4 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC.L’appareil est aussi équipé d’une caméra arrière de 5 mégapixels, deux ports USB 2.0, un port Ethernet Gigabit et une batterie de 3000 mAh rechargeable via USB-C.Le Mecha Comet propose une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Parmi ses autres spécifications, on trouve un gyroscope, une horloge temps réel et un convertisseur analogique-numérique,Ce qui pourrait faire la force du Mecha Comet, c’est sa capacité à s’adapter à de nombreux scénarios. Avec le module clavier, il devient un terminal Linux de poche.Il peut également servir de base pour des projets IoT (objets connectés), de contrôleur de drones ou même de diagnostic automobile.L’appareil prendra en charge les extensions Raspberry Pi HAT et MikroBUS, ce qui lui ouvre l’accès à un large éventail de modules tiers.Prévu pour être lancé sur Kickstarter dans les semaines à venir, le Mecha Comet sera proposé à partir de 159 $ pour les premiers contributeurs.