Lana Rhoades rejoint Hidden, une plateforme qui se veut l'anti-OnlyFans

On en dit quoi ?



On voit bien que le marché des plateformes de contenu adulte commence à bouger. Hidden arrive avec un discours qui a du sens sur la transparence et le partage des revenus, mais la différence de commission reste modeste : 2 points de moins qu'OnlyFans, ce n'est pas une révolution non plus. L'argument de la plateforme par et pour les créateurs est intéressant, même si on attend de voir si le modèle tient la route face aux géants du secteur.