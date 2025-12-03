Lana Rhoades rejoint Hidden, une plateforme qui se veut l'anti-OnlyFans
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ancienne actrice de films pour adultes devient copropriétaire d'une nouvelle plateforme de contenu adulte fondée par des créatrices. Hidden promet une meilleure répartition des revenus et des conditions de travail plus équitables pour les créateurs.
Hidden a été lancée en avril 2025 par Stella Barey, une créatrice de contenu qui a bâti sa notoriété sur TikTok et OnlyFans. Après cinq ans et demi de publications quotidiennes sur plusieurs plateformes, et des revenus atteignant 300 000 dollars par mois sur OnlyFans, elle a décidé de créer sa propre alternative. La plateforme se présente comme la première du secteur à être détenue et gérée par des travailleuses du sexe. Hidden a annoncé l'arrivée de Lana Rhoades au poste de copropriétaire et directrice créative.
Hidden prélève une commission de 18 % sur les revenus des créateurs, contre 20 % pour OnlyFans. La plateforme propose un système de découverte inspiré de TikTok, avec une page
Lana Rhoades n'a pas mâché ses mots sur les plateformes existantes. Elle pointe le manque de transparence : les créateurs se retrouvent souvent à deviner les raisons de leurs baisses de performance, des shadowbans ou des problèmes de paiement. Elle critique également le fait que ces plateformes soient dirigées par des personnes extérieures à l'industrie, qui ne comprennent pas les réalités du métier. Hidden compte actuellement 115 000 utilisateurs et plus de 2 200 créateurs. Rhoades annonce aussi plusieurs projets ambitieux : films, événements en direct et même une ligne de vêtements.
On voit bien que le marché des plateformes de contenu adulte commence à bouger. Hidden arrive avec un discours qui a du sens sur la transparence et le partage des revenus, mais la différence de commission reste modeste : 2 points de moins qu'OnlyFans, ce n'est pas une révolution non plus. L'argument de la plateforme
Une plateforme créée par des créatrices de contenu
Des conditions plus avantageuses que la concurrence
For Youqui continue de promouvoir les anciens contenus et permet de générer des revenus passifs. Chaque créateur dispose d'un interlocuteur dédié joignable sous 24 heures. Hidden offre aussi une protection contre les rétrofacturations jusqu'à 2 500 dollars, un problème récurrent sur les plateformes concurrentes. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont prévues pour aider à la gestion de la relation client.
Une critique du modèle OnlyFans
On en dit quoi ?
par et pour les créateursest intéressant, même si on attend de voir si le modèle tient la route face aux géants du secteur.