Fin de TikTok aux USA ? La Cour Suprême a rendu sa décision !

Quoiqu'il en soit cette décision est circonscrite aux USA pur le moment. Mais elle pourrait donner des idées à d'autres pays. Si la plateforme ne venait pas à obtempérer dans les délais, que se passerait-il ? Apple et Google pourraient bien être obliger de retirer les applications de leurs magasins respectifs...

Ce vendredi 17 janvier 2025,ont estimé que la loi adoptée en avril 2024, qui impose à ByteDance de vendre TikTok à un autre propriétaire sous peine d’interdiction,. Pour rappel, ce dernier garantit la liberté d’expression.Dans leur décision, ils ont reconnu l’impact culturel et social de TikTok, qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis.Selon les législateurs américains, les pratiques de collecte de données de TikTok, combinées à ses liens étroits avec le gouvernement chinois, représentent une menace stratégique. La cession de l’application est donc jugéepour protéger les informations personnelles des citoyens américains.. Si aucun accord de vente n’est conclu d’ici là, TikTok pourrait être interdit sur le territoire américain, marquant un tournant dans la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine.Cette décision va nécessairement susciter des débats intenses. D’un côté, les défenseurs de la loi saluent une avancée dans la protection des intérêts nationaux face aux risques posés par des entreprises étrangères. De l’autre, des critiques fusent déjà pour dénoncer une atteinte à la liberté d’expression et une politisation excessive des relations technologiques entre les deux pays.. L’entreprise n’a pas encore commenté la décision de la Cour suprême, mais elle pourrait contester l’interdiction ou tenter de conclure une vente de dernière minute. L’avenir de TikTok aux États-Unis reste donc incertain. Mais pour des millions d’Américains, cette décision pourrait signifier la fin d’une plateforme devenue incontournable dans le paysage numérique mondial.