L'IA de Google efface un disque dur entier sans demander la permission

On en dit quoi ?



Force est de constater que donner les clés de son système à une IA sans filet de sécurité, c'est un peu comme confier son portefeuille à un inconnu en espérant qu'il ne regarde pas dedans. Le mode Turbo d'Antigravity est pratique, mais visiblement pas assez encadré. Heureusement pour Tassos, la majorité de ses photos était sauvegardée ailleurs. Mais tout le monde n'a pas cette présence d'esprit. Difficile de ne pas se demander pourquoi Google n'a pas prévu de blocage pour les commandes qui touchent à la racine d'un disque. Un petit "Vous êtes sûr ?" avant de tout supprimer ne serait pas du luxe.