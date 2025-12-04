Après Vimeo, WeTransfer, Evernote… Eventbrite racheté par Bending Spoons pour 500 millions de dollar

Une décote spectaculaire

Une croissance au point mort

Bending Spoons, le recycleur de marques tech

Evernote

On voit bien que Bending Spoons a trouvé un filon : récupérer des marques connues à prix cassé et les pressurer pour en extraire de la rentabilité. Pour Eventbrite, c'est un peu la douche froide après des années de promesses. Passer de 1,76 milliard à 500 millions de valorisation, ça fait mal. Par contre, la prime de 82 % offerte aux actionnaires actuels montre que le marché avait complètement abandonné le titre. Reste à voir si la recette Bending Spoons fonctionnera sur une plateforme événementielle.

Eventbrite, fondée en 2006 par Julia et Kevin Hartz, a connu des jours meilleurs. La plateforme qui permet d'organiser et de vendre des billets pour des événements avait été. Sept ans plus tard, elle change de mains pour environ 500 millions de dollars, soit moins d'un tiers de cette somme. Les actionnaires recevront 4,50 dollars par action, ce qui représente tout de même une prime de 82 % par rapport au cours moyen des 60 derniers jours. La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration, devrait être finalisée au premier semestre 2026.Côté chiffres, Eventbrite affiche un chiffre d'affaires stable à 325 millions de dollars pour 2024, quasiment identique à 2023. La plateforme a enregistré unesur l'exercice. Pourtant, l'activité reste conséquente : 5 millions d'événements organisés en 2024 et plus de 80 millions de billets payants vendus. Mais la croissance est au point mort, et les investisseurs en bourse n'y croyaient plus. Le passage en société privée permettra à Eventbrite de se restructurer loin des regards des marchés.L'acquéreur, Bending Spoons, est une entreprise italienne basée à Milan qui s'est fait une spécialité : racheter des marques technologiques en perte de vitesse et les remettre sur pied. Sa méthode est connue : réduire les coûts, augmenter les prix et introduire de nouvelles fonctionnalités. Depuis quelques mois, la société enchaîne les acquisitions à un rythme effréné.la liste s'allonge. Valorisée à 11 milliards de dollars depuis octobre 2025, Bending Spoons revendique plus d'un milliard d'utilisateurs cumulés sur l'ensemble de ses produits.