Free doit transformer des milliers d'installations fibre en urgence : vous êtes peut-être concerné !

On en dit quoi ?



C'est un peu ironique de voir Free, champion historique de la concurrence face aux monopoles, se retrouver pointé du doigt pour avoir verrouillé une partie de son infrastructure. Le réseau concerné ne représente que 239 000 logements, une goutte d'eau face aux 40 millions de foyers raccordables en France. Par contre, pour les habitants de ces zones, souvent parisiennes, le choix de l'opérateur fibre était jusqu'ici limité. L'Arcep rappelle que la concurrence sur les infrastructures est le fondement du modèle français, celui-là même qui a permis d'avoir des prix parmi les plus bas d'Europe. Reste à voir si Free tiendra le calendrier cette fois-ci.