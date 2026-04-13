Attention à cette arnaque de dingue si vous utilisez Booking

On en dit quoi ?



On a quand même l'impression que Booking se défausse facilement derrière le fait que ses serveurs à lui n'ont pas été piratés. Techniquement c'est vrai, mais côté utilisateur final qui reçoit un faux message dans la messagerie officielle Booking avec toutes ses vraies infos, difficile de faire la différence. La plateforme encaisse une belle commission sur chaque nuit réservée, elle pourrait peut-être mieux sécuriser les comptes partenaires avec du 2FA obligatoire, par exemple. En attendant, il ne vous reste qu'une option : coup de fil direct à l'hôtel, point final.