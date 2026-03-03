Voilà pourquoi vous ne devez plus jamais utiliser Vinted
Par Vincent Lautier - Publié le
Entre arnaques à l’IA et service client automatisé, vendre sur Vinted est désormais un vrai risque. Voici le récit d’une mésaventure ubuesque où un simple livre et un algorithme défaillant ont suffi à piéger une vendeuse.
Ce dimanche matin, je buvais tranquillement le thé avec une amie, que nous appelons Jessica puisqu’elle préfère rester anonyme, quand celle-ci me dit, chafouine, avoir un souci avec une acheteuse sur Vinted. Je lui demande de me raconter, et elle me montre son échange avec ce profil noté 5 étoiles avec de nombreuses ventes. Le problème est à priori simple, l’acheteuse a ouvert un litige car le livre qu’elle a acheté à mon amie est arrivé abîmé.
Un litige c’est quoi ? C’est quand la personne qui achète un bien considère qu’il y a eu un problème, et qu’elle ne veut pas payer l’article. Jusque-là pourquoi pas, sauf que la photo qui justifie l’ouverture du litige lui semble quelque peu curieuse, elle me la montre, j’éclate de rire. Je vous laisse éclater de rire vous aussi.
Aucun doute donc, cette photo a été grossièrement générée par intelligence artificielle, et elle n’a aucun sens. Aucun livre cartonné ne pourrait se retrouver abîmé comme ça, on dirait une sorte de vieux grimoire ancien qui aurait passé quelques siècles dans un vieux manoir humide, ce qui, cela dit, colle bien avec la thématique du livre, mais bon ça n’est pas le sujet.
Je propose à ce moment à Jessica de prendre le relais et de répondre moi-même sur son téléphone à l’acheteuse, directement, dans l’échange dédié au litige, en expliquant à Vinted la situation. Voilà notre message :
Vous notez qu’on mâche le travail de Vinted, puisqu’on leur donne leurs infos, et on leur explique que la photo est une IA, ce qu’ils verront forcément au premier coup d'œil, d’autant plus que ce type d’arnaques se multiplie sur la plateforme.
Voilà leur réponse :
J’ai envie de dire que ça se passe de commentaire, mais je vais quand même commenter, parce que ça le mérite.
Première option, c’est un humain qui m’a répondu, et soit il est complètement demeuré, ou incompétent, ou alors Vinted a la consigne de ne pas se prendre la tête et d’aller toujours dans le sens de l’acheteur. J’y reviendrai.
Seconde option, c’est une IA qui répond, et pour tout vous dire, dans ce cas, c’est encore pire, car une IA de 2026 qui n’est pas capable de détecter un tel fake, c’est tout simplement incroyable. Si encore on était en 2019 je ne dis pas. Dans ce cas-là Vinted est a minima coupable d’utiliser des outils complètement foireux.
Le fait qu’on se pose la question de savoir si c’est une IA ou non qui répond est aussi un vrai problème, et mérite selon moi une législation claire. Quand lors d’un SAV ou d’un échange avec une société, c’est une IA qui vous répond, je considère que ça devrait être indiqué très clairement. La signature « Eya » ne veut rien dire, est-ce que c’est un prénom ou le nom du Chatbot de Vinted ? Cette mention devrait être obligatoire, point barre. Ne serait-ce que pour des questions juridiques ou de suivi de dossier.
L’autre point problématique dans cet échange, et c’est précisément celui qui me fait vous dire de ne plus JAMAIS utiliser Vinted, c’est cette phrase
Vinted n’est bien sûr pas la seule plateforme à poser ce genre de problème, n’importe quelle vente en ligne peut mal finir, en particulier pour les vendeurs, car ce sont toujours les vendeurs qui sont sanctionnés, et les acheteurs qui sont protégés. Je me souviens avoir vendu un appareil de domotique pour 200 euros sur LeBonCoin un jour, le vendeur a ouvert un litige en expliquant que le produit ne marchait pas, sauf qu’en échangeant avec lui, j’ai compris que c’est juste qu’il ne savait pas l’utiliser. LeBonCoin avait tranché en sa faveur, depuis je ne vends que des produits sans passer par les paiements et assurances des plateformes, tant pis si je rate des ventes.
J’ai publié cette histoire sur X, à l’heure où j’écris cet article le tweet a fait plus de 1,3 millions de vues, avec des centaines de témoignages du même type, on est donc sur un problème qui est loin d’être isolé. Alors oui vous pouvez porter plainte à la police, ou essayer de rouvrir des litiges auprès de Vinted, sauf que dans le cas de Vinted, si ce sont des IA qui traitent les litiges, c’est de l’énergie et du temps à parler à un ordinateur que nous sommes nombreux à ne pas avoir. Ajoutons que non, il n’est pas toujours possible de confronter directement l’acheteuse grâce à son nom et son adresse, car certaines transactions sont anonymes grâce à « Vinted Go », qui permet d’avoir simplement un QR Code pour expédier l’objet via Mondial Relay, sans avoir les coordonnées de l’acheteuse. Il m'a aussi été répondu qu'il faut se filmer quand on fait le colis, franchement je pense que ça n'aurait rien changé à la stratégie d'arnaque de l'acheteuse, et de toutes manières, si on en est là, on va plutôt laisser tomber ce genre de vente.
Bref, vous l’avez compris, si vous avez des trucs à vendre, attendez votre prochaine brocante de quartier, et oubliez Vinted. Pour info, malgré ma conscience journalistique, je n'ai pas essayé de contacter Vinted avant de publier cet article pour avoir leurs réactions, j'ai trop peur que ça soit encore une IA qui me réponde.
5 étoiles, pas honnête pour autant
Ce dimanche matin, je buvais tranquillement le thé avec une amie, que nous appelons Jessica puisqu’elle préfère rester anonyme, quand celle-ci me dit, chafouine, avoir un souci avec une acheteuse sur Vinted. Je lui demande de me raconter, et elle me montre son échange avec ce profil noté 5 étoiles avec de nombreuses ventes. Le problème est à priori simple, l’acheteuse a ouvert un litige car le livre qu’elle a acheté à mon amie est arrivé abîmé.
Un litige c’est quoi ? C’est quand la personne qui achète un bien considère qu’il y a eu un problème, et qu’elle ne veut pas payer l’article. Jusque-là pourquoi pas, sauf que la photo qui justifie l’ouverture du litige lui semble quelque peu curieuse, elle me la montre, j’éclate de rire. Je vous laisse éclater de rire vous aussi.
Une photo claquée au sol
Aucun doute donc, cette photo a été grossièrement générée par intelligence artificielle, et elle n’a aucun sens. Aucun livre cartonné ne pourrait se retrouver abîmé comme ça, on dirait une sorte de vieux grimoire ancien qui aurait passé quelques siècles dans un vieux manoir humide, ce qui, cela dit, colle bien avec la thématique du livre, mais bon ça n’est pas le sujet.
Je propose à ce moment à Jessica de prendre le relais et de répondre moi-même sur son téléphone à l’acheteuse, directement, dans l’échange dédié au litige, en expliquant à Vinted la situation. Voilà notre message :
Bonjour, voici les photos de l'objet avant envoi. La photo fournie par l'acheteuse a été évidemment générée par IA. C'est une arnaque. ( Le fond sur lequel est posé l'objet est également abîmé de la même façon ) Demandez-lui de fournir une photo du livre dans sa main vous n'aurez pas les mêmes déchirures. Pour ma part l'objet était emballé normalement et déposé à mon point relais habituel.
Vous notez qu’on mâche le travail de Vinted, puisqu’on leur donne leurs infos, et on leur explique que la photo est une IA, ce qu’ils verront forcément au premier coup d'œil, d’autant plus que ce type d’arnaques se multiplie sur la plateforme.
Voilà leur réponse :
Merci pour votre message.
Je suis désolée d'apprendre que l'article que vous avez envoyé est arrivé endommagé, je peux comprendre à quel point cette situation est désagréable.
Après analyse des photos fournies par l'acheteur, nous sommes arrivés à la conclusion que l'article n'était pas correctement emballé.
⚠️N'oubliez pas qu'il s'agit d'une décision finale, conformément à nos règles et procédures.
👉L'article ayant été endommagé à cause d'un emballage inadapté, nous avons été contraints d'annuler la transaction et de rembourser l'acheteur.
❌ Dans ce type de cas, le vendeur n'a pas droit à une indemnisation.
Pour éviter des situations similaires à l'avenir, Pour toute référence ultérieure, veuillez consulter nos conseils d'emballage sur https://www.vinted.fr/help/65 ou à consulter la page officielle du fournisseur d'expédition, où sont affichées les directives officielles.
Merci pour votre compréhension.
À bientôt!
Eya || Vinted
J’ai envie de dire que ça se passe de commentaire, mais je vais quand même commenter, parce que ça le mérite.
Première option, c’est un humain qui m’a répondu, et soit il est complètement demeuré, ou incompétent, ou alors Vinted a la consigne de ne pas se prendre la tête et d’aller toujours dans le sens de l’acheteur. J’y reviendrai.
Seconde option, c’est une IA qui répond, et pour tout vous dire, dans ce cas, c’est encore pire, car une IA de 2026 qui n’est pas capable de détecter un tel fake, c’est tout simplement incroyable. Si encore on était en 2019 je ne dis pas. Dans ce cas-là Vinted est a minima coupable d’utiliser des outils complètement foireux.
Le fait qu’on se pose la question de savoir si c’est une IA ou non qui répond est aussi un vrai problème, et mérite selon moi une législation claire. Quand lors d’un SAV ou d’un échange avec une société, c’est une IA qui vous répond, je considère que ça devrait être indiqué très clairement. La signature « Eya » ne veut rien dire, est-ce que c’est un prénom ou le nom du Chatbot de Vinted ? Cette mention devrait être obligatoire, point barre. Ne serait-ce que pour des questions juridiques ou de suivi de dossier.
Décision finale ? Comment ça ?
L’autre point problématique dans cet échange, et c’est précisément celui qui me fait vous dire de ne plus JAMAIS utiliser Vinted, c’est cette phrase
N'oubliez pas qu'il s'agit d'une décision finale. Qu’est-ce qu’elle veut dire cette phrase ? C’est que Jessica vient de se faire arnaquer, et que Vinted considère qu’elle n’a plus droit à aucun recours, car c’est une décision finale. Alors oui ça n’est qu’un livre à 8 euros, mais peu importe, Vinted n’offre absolument aucune protection des vendeurs dans ce genre de cas, et c’est tout simplement inacceptable. Ça veut dire qu’à chaque vente, c’est la roulette russe, peut-être que la vente se passera bien, peut-être que vous vous ferez arnaquer et que le site ne fera rien pour vous aider.
Vinted n’est bien sûr pas la seule plateforme à poser ce genre de problème, n’importe quelle vente en ligne peut mal finir, en particulier pour les vendeurs, car ce sont toujours les vendeurs qui sont sanctionnés, et les acheteurs qui sont protégés. Je me souviens avoir vendu un appareil de domotique pour 200 euros sur LeBonCoin un jour, le vendeur a ouvert un litige en expliquant que le produit ne marchait pas, sauf qu’en échangeant avec lui, j’ai compris que c’est juste qu’il ne savait pas l’utiliser. LeBonCoin avait tranché en sa faveur, depuis je ne vends que des produits sans passer par les paiements et assurances des plateformes, tant pis si je rate des ventes.
1,3 millions de vues
J’ai publié cette histoire sur X, à l’heure où j’écris cet article le tweet a fait plus de 1,3 millions de vues, avec des centaines de témoignages du même type, on est donc sur un problème qui est loin d’être isolé. Alors oui vous pouvez porter plainte à la police, ou essayer de rouvrir des litiges auprès de Vinted, sauf que dans le cas de Vinted, si ce sont des IA qui traitent les litiges, c’est de l’énergie et du temps à parler à un ordinateur que nous sommes nombreux à ne pas avoir. Ajoutons que non, il n’est pas toujours possible de confronter directement l’acheteuse grâce à son nom et son adresse, car certaines transactions sont anonymes grâce à « Vinted Go », qui permet d’avoir simplement un QR Code pour expédier l’objet via Mondial Relay, sans avoir les coordonnées de l’acheteuse. Il m'a aussi été répondu qu'il faut se filmer quand on fait le colis, franchement je pense que ça n'aurait rien changé à la stratégie d'arnaque de l'acheteuse, et de toutes manières, si on en est là, on va plutôt laisser tomber ce genre de vente.
On en dit quoi ?
Bref, vous l’avez compris, si vous avez des trucs à vendre, attendez votre prochaine brocante de quartier, et oubliez Vinted. Pour info, malgré ma conscience journalistique, je n'ai pas essayé de contacter Vinted avant de publier cet article pour avoir leurs réactions, j'ai trop peur que ça soit encore une IA qui me réponde.