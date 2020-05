Un épisode spécial de "Mythic Quest" tourné à l'iPhone sur le télétravail #covid-19

« Mythic Quest »

« de nombreuses professions ont découvert le travail à domicile, et l'industrie du jeu n'est pas différente. Les réunions virtuelles sont un enfer inconnu et vraiment spécial, donc je pense que les gens vont pouvoir s'identifier. Oui, nous avons tous eu des points faibles, mais il y a aussi eu des moments de triomphe incroyables et nous voulions célébrer cela »

« Nous devions tourner cet épisode rapidement sans sacrifier la qualité. Heureusement, nous vivons à une époque où tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Avoir un » Nous devions tourner cet épisode rapidement sans sacrifier la qualité. Heureusement, nous vivons à une époque où tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Avoir un iPhone couplé à l'ingéniosité de notre équipe, nous a permis de réaliser cet épisode en quelques jours

Entre les contraintes sanitaires et un certain effet de mode,va proposerD’après une petite vidéo glissée sur la chaîne YouTube d’Apple TV+,En outre, il se veut-aussi bien au niveau des conditions de travail que de la suspension des tournages dans des conditions classiques.. Poppy (Charlotte Nicdao) et Ian (Rob McElhenney) luttent contre la solitude, tandis que Brad (Danny Pudi) et David (David Hornsby) lancent un concours caritatif. L'assistant Jo (Jessie Ennis) essaie d'expliquer la vidéoconférence (via Zoom et non FaceTime) à CW (F. Murray Abraham) avec des résultats plutôt mitigés.Rob McElhenney explique ainsi queDepuis le 7 février, l’intégralité deest disponible sur Apple TV+. Comme pour, la firme a préféré mettre en ligne la totalité des épisodes et non de les publier au fil des semaines. Créée par Rob McElhenney et Charlie Day, à qui l'on doit l'excellent, la série aborde un thème tech, et plus précisément