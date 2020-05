Test des MacBook Pro 13" 2020

« ciseaux »

Tout n'est pas la faute d'Intel !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Un nouveau clavier, mais la Touch Bar résiste...

Le MacBook Pro 13" 2020 est légèrement plus épais qu'avant....

« sentir »

Deux modèles sous un seul nom !

La confusion facile avec le MacBook Air

Magnéto, Serge !

Un processeur qui fait du sur-place

« anciennes »

Notre comparatif des différents MacBook Pro 2020 en vidéo !

Des performances graphiques en nette hausse

« coeurs »

CPU/GPU combiné : du bon et du moins bon !

En vrac : chargeur, wifi 6, webcam...

« maximum »

Autonomie convenable

Bilan : acheter ou encore attendre ?

Quel modèle choisir ?

« la meilleure configuration possible »

Tous les liens :

La note !

Design : 5

Performances : 4

Autonomie : 4

Qualité/Prix : 4 Les Plus : • Enfin un clavier fiable !

• Les perfs GPU

• L'entrée de gamme très valable

• Le stockage de base

• Bon rendu sonore

• Capacités avec eGPU Les Moins : • Les perfs CPU qui stagnent

• Seulement 2 ports de base

• Webcam médiocre

• Où est le WiFi 6 ? Prix : • 1499€ de base

• 2129€ (4 ports TB3)

• Souvent moins cher à la Fnac ou sur Amazon 4/5



: chaque année, la machine hérite principalement des nouvelles puces Intel pour se démarquer de la génération précédente. La dernière évolution majeure date de 2018, lorsque les processeurs en question ont gagné 2 coeurs supplémentaires, doublant quasiment les performances, du jamais vu depuis bien longtemps !Or depuis,. Avec le récent passage à 10nm, on aurait pu espérer une vraie montée en puissance, avec des fréquences revues à la hausse, ou un nombre de coeur plus élevéIl faudra simplement se contenter d'une partie graphique plus rapide, ce qui parait bien maigre en 3 ans... En face, AMD profite de la gravure à 7nm de TSMC et se montre de plus en plus compétitif, bien qu'Apple refuse pour le moment de faire la bascule.S'il est facile de tout mettre sur le dos de la firme de Santa Clara, du côté de Cupertino, on a aussi sa part de responsabilités :, histoire de mieux séparer les gammes ? Car devant le peu de différences apparentes avec le MacBook Air , pour la plupart des gens, cette barre tactile ne semble pas justifier l'achat d'un MacBook Pro d'entrée de gamme , pourtant bien plus puissant en pratique (voir plus bas).Quant au reste de la machine,: pourquoi ne pas avoir amélioré la webcam (avec Face ID ?), augmenté un peu la taille de l'écran (14" ?) tout en réduisant les bords, ou encore avoir rajouté du WiFi 6 ? Où sont les vraies innovations ? Les utilisateurs en sont désormais réduits à se réjouir d'obtenir enfin un clavier fiable sur des machines vendues plus de 1500€ ! Quelle maigre consolation !: les rumeurs évoquent avec insistance le passage à une architecture ARM maison dès la fin 2020 et également l'arrivée d'écrans mini-LED de 14" sur le MacBook Pro début 2021. Ces nouveautés ne suffiront toutefois pas à transformer l'expérience utilisateur, à l'heure où la concurrence propose des écrans majoritairement tactiles, des ordinateurs hybrides (comme les Surface) ou orientés performances, comme chez Razer. N'ayant pas peur de le dire,, plutôt que de prendre le moindre risque sur des machines qui ont pourtant conduit au succès de la marque.Et de trois !Après 4 ans à faire des aller-retours avec le SAV,, et beaucoup attendaient une solution pérenne avant de remettre la main à la poche. A défaut de révolutionner le concept, on retrouve donc ici ces fameuses touches ciseaux, avec le retour des flèches en T inversé, un vrai bouton Echap, et une frappe plus profonde.que sur le plan sonore, mais avec des touches moins larges, j'accroche aussi beaucoup moins lors de la frappe.Evidemment,Un clavier fiable à ce tarif n'était pas trop demander, d'autant qu'ici, la technologie utilisée a été largement éprouvée -c'est le même clavier que celui qui accompagne un iMac 5k par exemple. Phénomène collatéral, ce MacBook Pro 13" gagne 0,7mm d'épaisseur et 30 grammes, une différence certes minime, mais qui se remarque si vous avez utilisé la version précédente.: peu réactive, elle n'a pas évolué depuis 2016 -beaucoup espéraient par exemple un retour haptique, pourles boutons. En pratique, je peste au quotidien de devoir baisser les yeux pour simplement changer le volume sonore ou la luminosité, action que je pouvais réaliser les yeux fermés auparavant., ou accéder aux emojis, mais l'usage reste maigre au regard du surcoût -environ 200 à 300€.En revanche,: l'essayer, c'est l'adopter ! Dommage qu'Apple ne le propose pas sur ses claviers externes, car aller chercher le capteur sur le machine située à côté de l'écran n'est pas toujours très pratique., mais pas toujours visibles pour le grand public. Apple ne précise en effet qu'une partie des changements sur sa fiche technique.Tout d'abord,. Ce dernier est le seul à intégrer les nouveaux Core i5/i7 de 10e génération, gravés à 10nm et embarquant la puce Iris Plus, apportant jusqu'à 80% de performances supplémentaires. Comme on le verra plus bas,, mais l'on observe des gains substantiels sur la partie graphique. En fonction de vos usages, il faudra donc arbitrer entre les deux modèles.Outre cette affaire de génération, il est également question de consommation :. On verra que l'impact sur l'autonomie reste limité, mais pas nul. Autre différence, la mémoire est plus rapide sur les puces plus récentes (LPDDR4 à 3733MHz vs LPDDR3 à 2133Mhz), mais là encore, difficile de mesurer l'impact réel de la mémoire sur les performances, qui dépendent surtout de la puce.. En usage mobile, 2 ports Thunderbolt 3 suffisent largement s'il s'agit d'y coller un dock ou un petit SSD, en sus de l'alimentation. En revanche, pour ceux qui ont un usage plus sédentaire (écran externe, clavier/souris), 4 ports sont même parfois un peu justes ! Branchez un doc, une souris, un SSD et l'alimentation, vous êtes déjà pleins !Il ne faut pas non plus oublier que: si vous avez besoin de brancher de nombreux accessoires (écran 4k + SSD + Ehternet 10Gbps par exemple), il se peut que le débit soit partagé, voire largement réduit sur la version à 2 ports.Moins visibles,: un mini caisson de basse permet d'offrir une meilleure dynamique et le son est également plus fort (on dépasse largement les 80db contre 76/78 max sur l'entrée de gamme). Vous pourrez entendre la différence dans la vidéo comparative (voire plus bas).A l'intérieur, le refroidissement est aussi un peu différent :. En pratique, je n'ai pas senti de différence sonore ou en terme de refroidissement, mais c'est assez logique : les puces haut-de-gamme consomment un peu plus, et ont donc besoin d'une meilleure ventilation.C'était une question qui nous revenait souvent ces dernières semaines :Il est vrai que la fiche technique est un peu trompeuse, et plutôt à l'avantage (en apparence) du MacBook Air En réalité, et comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, le(500 nits vs 400 nits), avec un plus grand spectre de couleurs (P3 vs sRGB), et une ventilation plus efficace. Pour 1500€, mieux vaut sans doute opter pour un MacBook Pro en dehors d'un usage très léger.A l'inverse,, un peu plus légère (100g), avec une meilleure autonomie (1H en moyenne), mieux équipée en mémoire à tarif équivalent et avec un bon rapport qualité/prix en entrée de gamme. Au dessus de 1500€, il n'est en revanche pas raisonnable de rester sur un MacBook Air face à un MacBook Pro, bien plus performant.: passage de 14 à 10nm, économie d'énergie substantielle, performances en hausse... On s'attendait vraiment au grand soir ! La gravure à 10nm chez Intel correspond en effet plus ou moins aux 7nm de TSMC (utilisés par AMD), ce qui aurait dû permettreEn pratique, c'est plutôt la douche froide sur la partie CPU :en entrée de gamme et jusqu'à 600Mhz sur le Turbo du Core i7 1068NG7 :(4 coeurs/8 threads), tout comme la mémoire cache ou encore l'enveloppe thermique. Finalement, ces puces sont plutôt en retrait face à celles qu'elles remplacent, du moins sur le papier. Bien-sûr, c'est sur la partie graphique qu'Intel a surtout travaillé mais on en reparlera plus bas.mais dont la partie graphique n'évolue donc pas d'un chouilla. Ce choix s'explique sans doute par le coût réclamé par Intel pour la 10e génération, mais aussi (on le verra plus bas) par les excellentes performance de cespuces, qui restent très économes et capables de monter dans les tours sans aucun problème, y compris sur la durée.: l'entrée de gamme (8e gen) fait quasiment jeu égal avec le modèle de 10e génération, dont le Turbo est assez voisin. Quant au puissant Core i7, il n'offre presque aucun gain substantiel par rapport aux modèles de 2018/2019 :, qui ne fait appel qu'au processeur (la partie graphique n'est jamais sollicitée). Pire que cela, notre petit CPU d'entrée de gammeDans un, comme ici avec Vue (création 3D), le Core i7 se démarque un peu mieux des deux autres, mais l'entrée de gamme reste très compétitif, décidément !: nous avons ici des puces tout à fait puissantes, plutôt bien refroidies et qui sont capables d'encaisser de gros calculs sur la durée. Simplement, au bout de 3 ans, on aurait pu espérer gagner en performance sur la partie CPU, ce qui n'est toujours pas le cas malgré la plus grande finesse de gravure ! On le verra plus bas, ces (semi)déconvenues seront (un peu) compensée par la partie graphique, qui propose cette fois des performances bien plus intéressantes.Si le CPU n'évolue pas,, promettant jusqu'à 80% de performances supplémentaires.Sur le papier,, et chaque unité peut accepter juqu'à 7 threads, pour une capacité totale de 1,15TFLOPs. A titre de comparaison, une Radeon 555X d'AMD (que l'on retrouve sur l'iMac d'entrée de gamme) offre 1,39TFLOPS, le bond de performances est donc assez intéressant !Sur les tests théoriques (Geekbench, Cinebench, Luxmark),, ce qui est plutôt encourageant. Evidemment, les différentes optimisations des programmes, mais aussi du côté d'Apple (Metal, les pilotes GPU...) pourraient faire évoluer ces chiffres dans les mois à venir :En pratique,: le GPU est souvent le seul goulet d'étranglement, même si sur ce genre de puce (où le CPU et le GPU sont situés physiquement au même endroit), tout chauffe ensemble, ce qui entraine parfois une baisse généralisée des fréquences., plutôt de l'ordre de 20% en moyenne. On gagne une dizaine d'images par seconde entre la 8e génération (entrée de gamme) et le GPU de 10e génération :, avec 20FPS supplémentaires et un gain qui tourne cette fois plutôt autour de 30% :- Total War Three Kingdoms- qui offre effectivement un quasi-doublement des FPS (12 à 22). C'est ce titre qu'utilise Cupertino pour ses benchs officiels, ce qui laisse supposer que le jeu a été optimisé pour tirer partie du GPU -ce qui est plutôt encourageant, car les mises à jour des jeux de l'éditeur pourraient également en bénéficier à l'avenir.Mais attention à garder les pieds sur terre :Le moindre MacBook Pro 16" propose des performances entre 2 et 5 fois plus élevées ! Ce chiffre peut encore grimper si l'on compare notre portable à des Mac de bureau !Si vous avez besoin de performances 3D (pour de la VR, de l'architecture, des logiciels de création 3D type Maya...), ce n'est évidemment pas le Mac de prédilection. En revanche,, tout en préservant les performances du CPU -qui ne sera plus gêné par le GPU intégré et pourra offrir tout son potentiel lors des calculs.Dans les applications professionnelles, par exemple en montage vidéo, retouche photo,. En clair, toute amélioration d'un côté ou de l'autre est toujours bonne à prendre. Si le CPU reste toujours très sollicité, le GPU peut parfois creuser l'écart, comme ici avec Resolve où nos modèles haut-de-gamme se démarquent très clairement de la 8e génération :Suivant les effets, la différence est plus ou moins marquée.en baisse cette année. La preuve, sur des tests simples comme des contrastes ou l'ajout d'un flou gaussien, se montre plus rapide sur l'ancienne génération !A l'inverse,On peut le dire, depuis 2018, à moins de solliciter uniquement la partie GPU -ce qui est assez rare- les performances de ces machines stagnent quand-même beaucoup.Enfin,. Notre nouveau GPU prend également en charge l'écran 6K XDR d'Apple à pleine résolution, contre du 5k maximum pour la 8e génération. Cela ne changera peut-être pas votre quotidien, mais avec la montée en qualité des vidéos, peut-être que vous en profiterez d'ici 4 ou 5 ans, à supposer que notre MacBook Pro 13" soit toujours utilisé d'ici là !Au delà des performances CPU/GPU,Apple se montre même plutôt conservatrice, en se reposant uniquement sur Intel pour faire évoluer ses machines.Deux éléments ont d'ailleurs retenu notre attention :- Tout d'abord,: comment expliquer que même le coûteux MacBook Pro 16" embarque le même capteur miséreux que sur le MacBook Air ? En ces temps pandémique où la visio a vu un regain d'intérêt, difficile de se contenter d'une telle image.- Enfin,, qui embarque le contrôleur auquel il aurait suffit de rajouter un petit module RF. Apple refuse-t-elle de créer des pilotes ? La Pomme fut pourtant précurseur du WiFi avec ses PowerBook, et elle se retrouve aujourd'hui suiveuse, voire même carrément en retard.Pour terminer,, ce qui aurait permis de recharger le MacBook à pleine puissance tout en l'utilisant, mais ce n'est a priori pas le cas :. Inutile d'investir dans plus de puissance, le contrôleur limitera la valeur. En revanche, vous pouvez trouver des modèles standard USB C de 60W pour une trentaine d'euros , idéal pour en laisser un au bureau ! L'abandon du MagSafe aura au moins eu un avantage !. On retrouve ici des valeurs assez voisines de l'an dernier, avec un modèle d'entrée de gamme (15-20W) qui offre une légère avance sur le haut-de-gamme (28W).En pratique,, et il faudra les charger à midi pour espérer finir sa journée de travail. Si vous baissez la luminosité, il est toutefois possible de tenir plus longtemps, ce qui est assez pratique pour les longs voyages en avion par exemple.Même si tout n'est pas parfait -la webcam, l'absence de WiFi 6, l'écran qui reste en 13"- et bien que l'on ne gagne rien côté CPU, l'ensemble est plutôt homogène et rassurant. Les clients de ce 13" sont des gens pour qui le MacBook Air est un peu juste en terme de puissance, mais qui n'ont pas forcément envie d'une machine dépassant les 2Kg dans leur sac à dos., comme les monteurs, les graphistes, les architectes, des domaines où la puissance reste primordiale en mobilité.Est-ce plus raisonnable d'attendre ?. Il est aussi possible que la connectique évolue, avec l'arrivée du PCIe 4 chez Intel, ce qui pourrait booster les performances en eGPU par exemple. Mais tout ceci reste largement hypothétique, d'autant qu'historiquement, les premières générations d'une nouvelle gamme sont rarement les plus intéressantes chez Apple.Bref,. Mieux vaut d'ailleurs les équiper un peu en mémoire pour les garder plus longtemps -les option SSD étant désormais bien plus abordables chez Apple.Tim Cook est devenu au fil du temps le roi de la segmentation :, tant les modèles se chevauchent.Prenez l'entrée de gamme par exemple, vendu 1499€ (avec un SSD de 256Go, doublé par rapport à l'an dernier !). Rajoutez-lui un Core i7 1.7Ghz (375€), 16Go de RAM (125€) et 512Go de SSD (250€) etCe dernier modèle gagne pourtant 2 ports Thunderbolt 3, un GPU bien plus rapide, un meilleur système audio et une double-ventilation. L'option i7 (sur l'entrée de gamme) n'a donc réellement aucun intérêt, c'est aussi pour cela que nous n'avons pas testé cette configuration.Si l'on monte encore en gamme, même chose :On trouve même des 16" autour de 2300€ sur le Refurb , ces machines étant 3 à 4 fois plus rapides en 2D/3D et proposant 6 à 8 coeurs, soit des performances jusqu'à deux fois plus élevées côté CPU. Il faut donc faire attention à ne pas se tromper de machine !Mon conseil est le suivant :. A l'inverse, pour un usage plus sédentaire (eGPU, écran externe, interfaces audio/vidéo etc.), les 2 ports supplémentaires du haut-de-gamme paraissent alors indispensables. Ce modèle sera également plus efficace pour les encodages et les hautes résolutions, tout comme les jeux -même si, rappelons-le, ce n'est clairement pas le point fort de ce type de machine.Même s'il est un peu cher,face à l'entrée de gamme. • Le MacBook Pro 13" chez Apple• Le Refurb • Notre service RefurbStore.com Un chargeur USB C de 60W (compatible)