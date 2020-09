Xbox Series X : précommandes le 22 septembre à 499€, sortie le 10 novembre

Les précommandes de la Xbox Series X devraient ainsi débuter le 22 septembre au tarif de 499,99 euros , et les premières livraisons sont prévues pour le 10 novembre. Le Xbox All Access sera également disponible en France et permettra d'obstiner une Xbox Series X ou S et un abonnement Game Pass Ultimate de 24 mois à partir de 24,99 euros par mois., 16 Go de GDDR6, une puce graphique AMD RDNA2 cadencée à 1,825 GHz personnalisée avec 52 unités de calcul pour une puissance de 12 téraflops (ce qui la place entre une RTX 2080 et une RTX 2080 Ti, assez loin derrière les nouvelles RTX 3080/3090), avec prise en charge matérielle du Ray Tracing.(avec une vidéo permettant d'apprécier la différence entre une Xbox One X et une Series X sur ce plan), et les utilisateurs pourront ajouter des cartes d'extension de la même capacité. Il sera également possible de brancher un disque externe en USB 3.2. La machine disposera également d'un lecteur de Blu-ray 4K, et Microsoft affirme avoir travaillé avec les fabricants de téléviseurs pour que les futurs modèles prennent en charge l'Auto Low Latency Mode (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR), le tout via le port HDMI 2.1. La console devrait être capable de gérer certains jeux en 8K, et de proposer une fréquence d'affichage culminant à 120 Hz (à une définition inférieure).Le refroidissement de la bête sera confié à un radiateur, une chambre à vapeur et un unique ventilateur de 130 mm. Microsoft présente également(pas de batterie intégrée d'origine). La firme ajoute à sa manette un bouton dédié au partage afin d'envoyer des captures et des vidéos sur les réseaux sociaux. Reste à connaitre le tarif et la date de commercialisation de la PlayStation 5 de Sony (il se murmure qu'un lancement en deux temps pourrait être possible, USA et Canada dans un premier temps, puis le reste du monde).