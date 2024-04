Puyo Puyo Puzzle Pop débarque en exclu sur Apple Arcade !

Un nouvel épisode de Puyo Puyo en exclu sur Apple Arcade

Super Monsters Ate my Condo+ et Sago Mini Trips +

Valise ? C’est bon. Un super véhicule ? C’est bon. Des amis pour m’accompagner ? C’est bon. On y va ! Arpente des montagnes enneigées en train, tutoie les nuages pour découvrir si les cochons peuvent vraiment voler, ou lie-toi d’amitié avec un sympathique monstre marin en haute mer. Besoin d’une pause ? Fais un arrêt au stand pour laver ta voiture ou pour faire le plein avant de reprendre la route. Garde l’œil ouvert, de chouettes surprises t’attendent à chaque tournant ! Une fois arrivé à destination, prends une photo puis repars à l’aventure avec un nouveau véhicule et une nouvelle destination. Dans Sago Mini Trips+, il y a toujours une aventure qui t’attend au coin de la rue. Bon voyage !

Pour la petite histoire,(en s'appuyant sur l'univers et les personnages du jeu de rôle Madou Monogatari) puis rachetée par Sega à la fin des années 90 cumule de très nombreux épisodes (près de 30, sont compter les apparitions au sein de titres comme Dr Robotnik's Mean Bean Machine ou Kirby), avecPuyo Puyo Puzzle Pop ne révolutionne pas la franchise et demandera toujours. Le titre propose un mode aventure permettant de débloquer les 24 personnages et un mode multijoueur afin de s'affronter dans des parties comptant jusqu'à 4 participants.. Le jeu nécessite 1,6 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum, un Mac, une Apple TV ou un Vision Pro.La fournée du mois d'avril comprend également, mettant en scène les monstres Dame Féroce, Reginald Starfire, Tête de Bateau et M. Shigoto qu'il faudra nourrir de morceau d'immeubles (les condos).Enfin, Sago Mini Trips+ est un titre pour les plus jeunes permettant, Voyage en voiture, Bateaux, Avions et Trains, le tout en étant certain que les enfants ne seront pas confrontés à de frustrant mécanisme Freemium ou des publicités.