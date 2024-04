Les émulateurs rétro-gaming et roms officiellement autorisés sur iPhone et iPad !

• Suivez toutes les directives de confidentialité, y compris, mais sans s'y limiter, les règles énoncées dans la directive 5.1 concernant la collecte, l'utilisation et le partage de données et de données sensibles (telles que la santé et les données personnelles des enfants).

• Incluez une méthode de filtrage du matériel répréhensible, un mécanisme pour signaler le contenu et des réponses rapides aux préoccupations, ainsi que la possibilité de bloquer les utilisateurs abusifs.

• Utilisez l'achat intégré afin de proposer des biens ou des services numériques aux utilisateurs finaux.

• Les applications ne peuvent pas étendre ou exposer les API de plateforme natives au logiciel sans l'autorisation préalable d'Apple.

• Les applications ne peuvent pas partager de données ou d'autorisations de confidentialité avec un logiciel individuel proposé dans l'application sans le consentement explicite de l'utilisateur dans chaque cas.

• Un index des logiciels et des métadonnées doit être mis à disposition dans l’application. Il doit inclure des liens universels menant à tous les logiciels proposés dans l’application.

• Les applications doivent partager la classification par âge du contenu classé par âge le plus élevé disponible.