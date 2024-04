L'éditeur de GTA licencie 5% de ses effectifs !

Une lourde réorganisation !

le groupe va supprimer des projets en cours et ainsi réduire ses besoins en ressources humaines, pour réaliser des économies et augmenter ses marges

gains d’efficacité dans l’ensemble de ses activités et d'améliorer le profil de marge de la société, tout en continuant à investir pour la croissance

ce qui permettra d’éliminer des effectifs et de réduire les besoins futurs en matière d’embauche

Un plan coûteux

En effet, le conseil d'administration vient de valider des mesures de réorganisation, comportant notamment la réduction des coûts quiDans un document déposé à la SEC, il est indiqué que. I est également fait référence à desNotons qu'il est également question(on ne sait pas lesquels) et de rationaliser l'organisation,. On pourrait donc s'attendre àdont 140 millions de dollars de charges liées aux jeux annulés, 35 millions de dollars d’indemnités de licenciement et de charges, et jusqu’à 25 millions de dollars supplémentaires de dépenses liées à la réduction des espaces de bureaux.Quoiqu'il en soit, la nouvelle a du mal à passer, puisqu'elle intervient quelques jours après l'annonce du. Mais l'éditeur a encore de beaux jours devant lui et a le temps de se refaire une santé notamment avec la sortie prochaine de GTA.