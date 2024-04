Kingdom Rush fera son grand retour le 25 juillet sur Mac, iPhone et iPad !

Même si cette alliance semble très puissante, elle ne tient qu'à un fil : si les deux camps font route ensemble pour le moment, les vents du changement et les aléas des batailles pourraient altérer le cours du destin en un instant.



Cette fois-ci, les joueurs seront invités à tester la puissance redoutable de deux héros sur le champ de bataille. Kingdom Rush 5: Alliance permettra aux joueurs de se battre avec deux dragons : deux fois plus de plaisir à cracher du feu, deux fois plus de chaos !



Que serait un tower defense sans tours ? Les fans apprécieront de retrouver de grands classiques de Kingdom Rush comme les paladins, les archers, les mages, les nécromanciens, et découvriront de nouveaux venus très utiles !



• 27 personnages à améliorer

• 15 tours avec des compétences spéciales

• 12 héros épiques

• 3 types de terrains différents

• Une campagne en 16 chapitres

• 3 modes de jeu différents

• Plus de 50 succès à débloquer

• Plus de 32 ennemis différents

• De nombreux secrets à découvrir