Voici les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 mini ! (5G, A14 Bionic 5nm, MagSafe)

C'est fait,avec comme principale évolution mise en avant :Cette dernière est d'ailleurs vue comme. Les superlatifs ne manquent d'ailleurs pas.: vitesse (4Gbps en crête, 200Mbps en upload), latence réduite, etc.Un modepermet de désactiver la 5G pour économiser de la batterie. Dans une vidéo de présentation, les débits mesurés ont atteint 3,5Gbps. Comme évoqué par les dernières rumeurs, les ondes millimétriques (mmWave) semblent réservées aux USA.Mais le plus important est tout de même ailleurs : l'iPhone 12 ! (noir, blanc, rouge, vert et bleu), il serait 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger. Apple généralise l'écran OLED SuperRetina sur toute la gamme. On retrouveet la célèbre encoche en haut de l'écran.Ce dernier arrive d'ailleurs avec une nouvelle vitre plus résistante créée par Corning :, qui seraitDu côté du moteur c'est donc comme prévu. Les chiffres donnent d'ailleurs le tournis : gravé à 5nm, 11,8 milliards de transistors, CPU : 6 coeurs (50% plus rapide), GPU : 4 coeurs (50% plus rapide) et Machine Learning (Neural Engine) : 80% plus rapide.Du côté de la photo , l'iPhone 12 embarque bien deux objectifs pour uneavecpour le capteur principal, permettant de meilleures performances en faible lumière, avec un mode nuit apparemment bien meilleur.Apple en profite pour proposer. Le principe est relativement simple : un chargeur sans fils qui se fixe au dos de l'iPhone grâce à un système d'aimants situé au dos de l'iPhone. Le MagSafe fonctionne également avec les accessoires et housses de la marque : de nouvelles coques qui se "clippent" facilement, des chargeurs, et même un petit porte-carte qui se colle au dos !Dans une présentation inspirée de James Bond,mais dans un volume plus petit que l'iPhone SE !