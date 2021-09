iOS 15 en approche : récapitulatif des principales nouveautés

Par ici notre aperçu des nouveautés d'iOS 15 !

, avec plus ou moins de réussite selon les plateformes. Une nouveauté qui saute aux yeux dès le lancement de Safari est le nouvel emplacement de la barre d'adresse en bas de l'interface, ainsi que la possibilité de passer d'un onglet à l'autre en glissant le doigt latéralement (avec une vue en grille une fois les onglets déployés). Apple a ainsi voulu que le navigateur puisse être utilisé à une main, ce qui chamboule les habitudes des utilisateurs.(ou en appuyant sur l'icône aA, puis).Cette nouvelle itération s'appuie, dont certains seront certainement encore découverts une fois la version finale déployée, plutôt que sur des fonctions majeures inédites. Ainsi, on trouvera, avec un mode Portrait, la possibilité de générer des liens pour inviter les différents participants, y compris depuis Android ou Windows via le navigateur, une vue en grille, SharePlay () pour partager du contenu via FaceTime (musique via Apple Music avec la possibilité de gérer la lecture, vidéos, partage de l'écran), ou encore la possibilité de diffuser sur Apple TV, ou de profiter de Siri en local (sans connexion internet, les requêtes sont traitées sur le périphérique)De son côté,à la manière de WhatsApp et de les retrouver dans Photos. Cupertino entend également permettre de rester concentré sur ce qui est important avec des notifications revues, un résumé des notifications de la journée, filtrées par priorité, et(cela s'activera sur tous les périphériques utilisant le même compte).La nouvelle version d'iOS, avec la prise en charge du français. Lesont également été revus avec la possibilité d'ajuster les couleurs des clichés et de suivre le rythme d'un titre choisi au sein d'Apple Music.L'App Wallet intègre CarKey (avec les marques compatibles, dont BMW), mais également(dont un bon nombre uniquement aux US dans un premier temps). L'App Météo a été repensée avec une nouvelle interface, des animations, le vent, l'indice UV, des fonds d'écrans et des cartes régionales.Avec iOS 15,. Cela fonctionne avec tous les appareils y compris les iPad, Apple Watch mais pas encore avec les AirPods Pro/AirPods Max (cela devrait arriver via une mise à our) Il faut évidemment que le Bluetooth soit actif en permanence. Dans un train ou le matin en partant au travail, si l'objet s'éloigne de vous, vous recevrez une notification.L'application. Cela implique donc que l' iPhone restera capable d'émettre en Bluetooth (via un mode basse consommation), y compris lorsqu'il a été éteint, afin de permettre aux appareils à proximité de le localiser à l manière d'un AIrTag . La notification indiquant cette nouvelle fonctionnalité. Il sera possible de désactiver cette fonctionnalité dans lesLe nouveau système dispose désormais. Sur iOS, il faudra se rendre dans les, puis dans la sectionoù il sera possible de saisir la clé de configuration ou de scanner un code QR. Il sera également envisageable d'importer ou d'exporter les sésames à partir/vers d'autres applications de gestion de mots de passe.A partir d'iOS 15,. Cette sauvegarde sera temporaire et effective juste le temps de passer d'un périphérique à un autre. La sauvegarde pourra être réalisée en Wi-Fi ou en 5G pour les iPhone et iPad compatibles, et, largement de quoi effectuer la configuration d'un nouvel appareil, y compris si quelque chose tourne mal.Avec iOS 15, Cupertino, ce qui devrait permettre aux développeurs de programmes de contrôle parental () d'offrir des données et fonctionnalités plus poussées à leurs utilisateurs, comme limiter l'utilisation de certaines applications.. Pour chaque cliché, il sera possible de les consulter en sélectionnant le bouton information () en bas de l'interface, ou en touchant simplement la photo puis en glissant le doigt vers le haut afin de dévoiler les informations. Il sera ensuite possible de consulter les métadonnées et mêmeen touchant simplement le paramètreà droite de la date. Il fallait auparavant passer par des applications tierces pour profiter de cette fonctionnalité.En sus des métadonnées EXIF,. Attention, cela ne fonctionne pas avec une capture d'image, il faudra enregistrer le cliché dans Photos depuis l'interface de l'application en question. Photos sera également capable de vous indiquer qu'un cliché vous a été partagé par un de vos contact. Le moteur de recherche de Photos prend également en compte ces données, et il sera envisageable de retrouver une photo rapidement en renseignant par exempleafin de déplacer un fichier, du texte ou une image entre les applications. Pour cela, il faut sélectionner l'élément, prendre sa seconde main (!) et lancer la seconde application pour venir déposer l'élément.(comme nous l'a souligné un de nos lecteurs). En effet, les options étaient plutôtpar défaut, avec simplement le choix de l'imprimante, le nombre de copies et le choix des pages (avec un visuel du document). Désormais, figurent le(avec un sous menu déroulant), mais également(A3, A4, B5...) et. En fonction des modèles d'imprimantes utilisés, les paramètres peuvent être différents. Comme ici, la possibilité de switcher entre couleur et noir et blanc, recto verso, la taille du papier ou sa qualité.L'application Rappels voit arriver lL'interface précise que seuls les rappels contenant les filtres apparaîtront au sein de la liste intelligente.Avec iOS et iPadOS 15, Cupertino permet de diffuser des sons en arrière-plan afin d'aider l'utilisateur à se relaxer ou à rester concentré. Pour cela,. Une fois cela fait, iOS/iPadOS 15 permet de choisir entre six fonds sonores, Bruit équilibré, Bruit clair, Bruit sombre, Océan, Pluie et Cours d'eau (le système téléchargera rapidement les sons une fois ces derniers sélectionnés). L'interface permet alors de régler le volume des sons en arrière-plan, ainsi qu'un niveau différent pour le fond sonore lors de la lecture de fichiers multimédias. Les sons en arrière-plan seront automatiquement coupés lorsque l'utilisateur est en communication.). Pour gérer cette fonctionnalité, il suffira de se rendre dans les, puis dans la section. Pour rappel,afin de. Le protocole de sécurité bénéficie de mesures de sécurité limitant les risques d'attaques par force brute et les fuites de données en cas d'intrusion par des pirates. Dans ce dernier cas, le protocole WPA3 cachera notamment toutes les informations créées avant l'accès au réseau sans fil, ne permettant à l'intrus que d'accéder aux données échangées à l'instanten Wi-Fi.