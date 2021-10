Méditation guidée : RonRon, l'app française qui fait ronronner l'iPhone !

« simuler un ronronnement réaliste »

« petit délire avec des collègues »

« pensé à une utilisation du taptic engine d’Apple, qui n’est pas qu’un simple vibreur et qui peut réellement produire des effets haptiques complexes »

« eu l’occasion de travailler avec des périphériques haptiques lors de [sa] thèse et j’ai également des bases en traitement du signal, j’avais déjà utilisé les frameworks audio d’Apple sur une précédente application (Smart Babyphone). J’ai donc eu l’idée de calculer en temps réel les effets haptiques en fonction de la piste audio du ronronnement. Les premiers essais en combinant à la fois l’audio et les effets haptiques étaient très satisfaisants et les réactions de mes collègues, mes amis et mes proches étaient satisfaisantes, donc deux-trois soirées plus tard, le développement était fini et je soumettais l’application à l’AppStore et voilà ! »

« créer l'illusion et ainsi de "tromper" le cerveau en jouant sur la boucle sensori-motrice de l'utilisateur (la boucle qui lie les sens et l'interaction de notre corps, la même que celle utilisé en réalité virtuelle par exemple) »

Cette dernière permet d'effectuer des sessions de méditation guidées par le ronronnement d'un chat. Son développeur -Pierre- nous a indiqué avoir choisi un fonctionnement très similaire à celui d' Apple avec Breath sur Apple Watch . Il précise également avoir effectué un gros travail pourPour la petite histoire, il, et l'idée lui est venue d’un. Pour le fun ou la méditation leEn effet, le soir même, il s'est attelé à la tâche. Il précise avoir immédiatementIl avait d'ailleurs déjàPour cela, il a développé un, qui permet de générer des effets haptiques (avec le taptic engine embarqué sur les iPhone 7 et supérieurs) en fonction de l'audio. La combinaison de l'audio et de l'haptique permet ainsi deRonRon nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPod touch Son développeur possède plusieurs applications à son actif, couvrant des sujets très divers, comme Prénoms de Bébés Noms d'Animaux ou le très pratique Scores pour compter ses points dans les jeux de sociétés.Mais c'est surtout Medico: Gestion de Médicaments dont il est le plus fier. Cette app permet dede gérer ses rappels, son armoire à pharmacie ainsi que ses ordonnances. En complément, on trouve decomme lerecommandé, lede la sécurité sociale, la notice d'utilisation, le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), leset alternatives au médicament, les, etc.