Quel est le secret de la très faible latence du Vision Pro ?

Une puce R1 pour épauler la M2

Une puce de DRAM spécifique

Lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2023, Apple a indiqué que le Vision Pro embarque deux puces. La puce principale sera une M2 chargée de faire tourner VisionOS et cette dernière sera épaulée par, le tout assez rapidement pour atteindre la latence annoncée de 12ms, soit huit fois plus rapide que le clignement d'un œil selon Cupertino.Pour réduire à ce point la latence, Apple va utiliser de la DRAM spécifique dédiée à la puce R1 selon les informations recueillies par le Korea Herald . Cette mémoire sera accolée à la puce à la manière de la mémoire unifiée des puces Apple Silicon. Fabriquée par SK Hynix grâce au processus Fan-Out Wafer Level Packaging,, permettant à Apple d'annoncer cette fameuse latence de seulement 12ms., ce qui explique en partie le tarif très élevé par rapport à la concurrence. Reste à savoir si l'expérience offerte sera réellement au niveau, ou s'il faudra attendre que la firme peaufine son produit au fil des générations avant d'obtenir un produit grand public abouti, avec peut-être un tarif plus digeste permettant d'espérer des ventes conséquentes.