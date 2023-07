Cet outil va-t-il permettre de multiplier les jeux disponibles sur le Vision Pro ?

Unity PolySpatial pour le Vision Pro

Nous avons dû travailler d'arrache-pied pour nous assurer que nous pouvions permettre à nos créateurs de déverrouiller facilement les fonctionnalités. Il s'agit principalement de choses comme l'application Unity existant dans un espace partagé avec d'autres applications, pouvant s'intégrer avec Reality Kit et visionOS. Ce n'est pas seulement vous pouvez utiliser Unity au sein de l'interface (ce qui est possible depuis le début), mais vous pouvez réellement l'utiliser dans un espace réel et avec d'autres expériences en même temps - qu'il s'agisse de Unity, Reality Kit ou autres expériences Apple.

Plus de jeux au lancement grâce à PolySpatial ?

Nous savons qu'il existe une énorme communauté de développeurs qui ont créé des expériences 3D incroyables à l'aide des outils de création d'Unity, et nous sommes ravis qu'ils créent des applications pour Apple Vision Pro. Les applications et les jeux basés sur Unity s'exécutent nativement sur Apple Vision Pro, ils ont donc accès aux fonctionnalités visionOS révolutionnaires, y compris le pass-through à faible latence et le rendu haute résolution. Cela permet aux développeurs Unity de tirer pleinement parti des fonctionnalités puissantes et uniques d'Apple Vision Pro. Nous avons hâte de voir quelles expériences incroyables seront créées.

d'ordinateur spatial

La plateforme PolySpatial développée par les créateurs du moteur Unity avec la collaboration des équipes d'Apple avait été dévoilée lors de la WWDC 2023.. Ce n'est pas un simple programme de portage, puisque de nombreux titres peuvent déjà fonctionner sur le casque de réalité mixte de Cupertino, mais une suite d'outils permettant d'afficher le jeu de manière optimale au sein de fenêtres flottantes que l'on pourra déplacer et étirer, tout en affichant d'autres applications simultanément. Selon Marc Whitten d'Unity :Cet outil devrait permettre à davantage de développeurs de mettre les mains dans le cambouis afin que l. D'ailleurs, il semblerait que certains titres aient déjà pu profiter de PolySpatial pour s'adapter au casque, comme le délirant What's the Golf disponible sur Apple Arcade (entre autres). Selon Mike Rockwell, vice président de la division Vision Products chez Apple :certainement par manque de gros titres (il n'y en pas beaucoup non plus chez la concurrence, particulièrement parmi les nouveautés) et également par envie de se démarquer des autres casques du marché. Ce nouvel outil participera peut-être à rendre le casque d'Apple également intéressant par le jeu vidéo, en sus de son rôle principal