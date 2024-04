Meta veut devenir l'Android de l'AR/VR et ouvre l'OS des Quest aux constructeurs tiers !

Meta Horizon OS : un système ouvert

Ce nouvel écosystème matériel fonctionnera sur Meta Horizon OS, le système d'exploitation de réalité mixte qui alimente nos casques Meta Quest. Nous avons choisi ce nom pour refléter notre vision d'une plate-forme informatique construite autour des personnes et de la connexion, ainsi que du tissu social partagé qui rend cela possible. Meta Horizon OS combine les technologies de base qui alimentent les expériences de réalité mixte d'aujourd'hui avec une suite de fonctionnalités qui placent la présence sociale au centre de la plateforme.

La réalité mixte transforme la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs en intégrant des expériences numériques et des espaces physiques pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité, d'apprentissage et de jeu. S'appuyant sur notre partenariat réussi passé, Lenovo associe Meta Horizon OS à notre leadership et à notre innovation en matière d'informatique personnelle pour accélérer l'adoption de nouveaux scénarios d'utilisation en réalité mixte tels que les écrans virtuels, la visioconférence en réalité mixte, la consommation de contenu et la formation immersive.

Parallèlement à une boutique d'applications plus ouverte, Meta Horizon OS continuera à offrir aux utilisateurs plus de choix quant à la manière d'accéder aux applications. Nous ne limitons pas les utilisateurs aux titres de notre propre boutique d'applications, il existe plusieurs façons d'accéder à du contenu de qualité sur Meta Horizon OS, y compris des services de jeux populaires comme Xbox Game Pass Ultimate, ou via Steam Link ou notre système Air Link pour le streaming sans fil depuis un PC. Et nous encourageons la boutique d'applications Google Play 2D à venir sur Meta Horizon OS, où elle peut fonctionner avec le même modèle économique que sur d'autres plates-formes.

Une édition limitée Xbox

Meta rebaptise Quest OS en Meta Horizon OS et(ce dernier avait déjà participé à la conception de feu l'Oculus Rift S à la courte carrière)et d'autres devraient rapidement les rejoindre. Ainsi, Meta entend devenirune comparaison qu'avait déjà utilisée Mark Zuckerberg lorsqu'il avait évoqué le système fermé d'Apple et son Vision Pro. Selon Yuanqing Yang, dirigeant de Lenovo :En sus d'ouvrir son système aux constructeurs tiers,, par exemple en levant les barrières entre la boutique et l'App Lab, et ouvrir davantage son système. La firme va également proposer(le catalogue reste pauvre malgré l'arrivée du Quest 3 proposant une vison passthrough de l'environnement en couleur).Plus anecdotique, Meta annonceCe qui pourrait se traduire assez simplement par un Quest noir et vert, certainement couplé avec une offre sur le Game pass.Pour rappel, si vous disposez d'un abonnement Game Pass Ultimate, d'une manette Bluetooth et d'un Meta Quest 2, 3 ou Pro,. Une fois connecté à votre compte Microsoft, il sera possible de jouer à l'ensemble des jeux du Game Pass sur un écran virtuel affiché au sein des Quest compatibles.afin de jouer à l'ensemble des titres du catalogue, dont Starfield, Forza Motorsport, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush, A Plague Tale : Requiem, Cities Skyline II, Deathloop, Halo Infinite et bien d'autres. Evidemment,et la définition des jeux sera limitée par celle des casques.Alors que le Vision Pro peine, sans surprise, à trouver son public , Meta pourrait tirer parti de cette ouverture pour étendre son emprise sur le marché des casques AR/VR autonomes. La firme pourrait alors multiplier les propositions, avec par exemple des casques plutôt orientés performances et gaming signés Asus ROG. Contrairement à Apple et comme pour Android ou Windows, Meta Horizon OS devra tourner correctement sur des appareils embarquant du matériel différent (les références sont toutefois moins nombreuses que sur les smartphones et PC avec une large domination et un quasi monopole des SoC Qualcomm), avec un suivi plus complexe à la clé et des mises à jour qui seront peut-être réservées dans un premier temps aux Quest.