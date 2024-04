Les futures lunettes AR de Meta vont-elles remplacer nos smartphones ?

De l'Oculus au Meta Quest 3

La réalité virtuelle était autrefois un rêve de science-fiction. Mais Internet était aussi autrefois un rêve, tout comme les ordinateurs et les smartphones. L'avenir approche et nous avons la chance de le construire ensemble.

La collection de prototypes de Meta

Des lunettes AR en approche (mais pas trop vite)

Orion

le Saint-Graal qui redéfinira notre relation à la technologie

C’est là que se rejoignent nos deux grands paris en tant qu’entreprise. Alors que Quest 3 offre des expériences de réalité mixte convaincantes, allant de celles totalement immersives à celles qui vous permettent d'interagir avec le monde physique et le contenu numérique en tandem, et que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta vous donnent accès à l'utilité et au divertissement de Meta AI, les lunettes AR offriront le meilleur des deux mondes alors que ces deux voies technologiques convergent.



Tout comme le smartphone n’a pas éliminé l’ordinateur portable ou de bureau, les lunettes AR ne marqueront pas la fin des casques de réalité mixte. Nous voyons plutôt une constellation de dispositifs former le tissu du futur. Nous pensons que les lunettes intelligentes dont nous disposons actuellement, sur la voie des lunettes AR complètes, auront un attrait beaucoup plus large.



Nous construisons un nouveau type de plate-forme informatique qui vous aidera à mieux vous connecter avec les personnes et les choses qui vous sont chères d'une manière beaucoup plus naturelle et intuitive que ce qui est possible avec les écrans 2D d'aujourd'hui. Cela signifie des expériences qui vous aident à vous synchroniser avec vos amis et votre famille pour travailler, apprendre, jouer, magasiner et créer – ainsi que des expériences complètement nouvelles qui ne s’intègrent pas facilement dans le moule et la façon dont nous utilisons les ordinateurs et les smartphones aujourd’hui.

Pour célébrer les 10 ans du rachat et de l'avènement de la division Reality Labs, Meta s'est fendue d'un billet de blog dédié,La firme évoque ensuite l, depuis le 9 000 kits de développement d'Oculus (dont votre serviteur possédait un exemplaire, un vraie machine du future à l'époque et le meilleur moyen d'expérimenter une montée soudaine de nausée), en passant par les Oculus Rift, Go, Rift S (le dernier modèle filaire qui nécessitait un PC), puis les trois générations de Quest, ainsi que la déclinaison Pro.Enfin,(les Stories de 2021, puis les Smart Glasses de 2023).Il y a a peu près un an, en mars 2023, la firme avait évoqué avec ses employés sa feuille de route sur les quatre années à venir pour les casques de réalité mixte et les lunettes AR. Selon la firme,L'ambition de Meta était grande puisque ces lunettes seraientd'ici la fin de la décennie., et indiquait alors (en 2023) qu'elles remplaceraient tout simplement les smartphones à l'avenir.Il est fort possible que. Ce type de produit isolerait moins l'utilisateur du reste du monde que les casques de réalité mixte comme le Vision Pro ou le Quest 3, et profiterait d'un tarif moins élevé, tout en offrant des possibilités intéressantes (dont certaines sont déjà évoquées pour les futures fonctionnalités des Ray-Ban Smart Glasses mettant à profit l'IA).Meta évoque la traduction en temps réel d'un texte que vous regardez, ou encore l'analyse des objets que vous regardez (deux fonctions à venir sur les Ray-Ban Smart Glasses), que ce soit pour vous donner des informations contextuelles, ou une recette de cuisine adaptée aux ingrédients devant vous.. Reste à savoir quand ces futures lunettes AR sortiront, et si la concurrence, notamment Apple, sera à la hauteur et prête à temps.