Meta offre une fonction du Vision Pro aux Quest ! Quelles nouveautés pour cette mise à jour ?

Les photos panoramiques des iPhone sur les Quest !

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà pris une photo panoramique : peut-être avez-vous visité un monument comme le Colisée ou le carrefour de Shibuya et souhaitiez capturer toute la scène en une seule fois, ou peut-être étiez-vous simplement en train d'expérimenter les capacités de votre téléphone. Mais alors quoi ? Regarder des panoramas sur votre téléphone ou votre PC est loin de donner l'impression d'être réellement là.



La réalité virtuelle est une toute autre histoire. Ouvrez un panorama sur votre casque Meta Quest et c'est presque comme si vous y étiez à nouveau, admirant la vue.



Commencez par ouvrir l'application mobile Meta Quest sur iOS 17 et versions ultérieures et téléchargez des panoramas sur votre compte Meta Quest. Une fois téléchargées, vous pouvez accéder à vos photos panoramiques à partir du menu Fichiers de votre casque Meta Quest.

En février, nous avons introduit la lecture vidéo spatiale dans le cadre de la mise à jour logicielle v62. Si vous possédez un iPhone, vous pouvez télécharger des vidéos spatiales (c'est-à-dire stéréoscopiques) sur votre casque Meta Quest à l'aide de l'application mobile Meta Quest, vous permettant ainsi de visualiser vos souvenirs et votre contenu multimédia comme jamais auparavant.



Et oui, nous parlons de n’importe quel iPhone. Alors que la lecture vidéo spatiale n’était initialement lancée que pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, avec la version 65, nous la rendons désormais accessible à tous sur iOS 17 et versions ultérieures.

Une mise à jour en cours de déploiement

Après avoir permis de consulter les vidéos spatiales prises avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi qu'avec le Vision Pro sur les Quest avec le mise à jour v62, Meta propose désormais deEn sus, cette nouvelle mise à jour numérotée v65Le communiqué officiel n'est pas très clair et pourrait même laisser penser qu'il est possible d'envoyer des vidéos prises en 3D avec n'importe quel iPhone (pour le moment cette fonction est réservée aux iPhone 15 Pro et au Vision Pro).Meta apporte également des améliorations au mode Passthrough (qui permet de voir votre environnement grâce aux caméras des Quest, en couleur sur les Quest 3 et Quest Pro) en permettant d'en profiter d'en davantage de situations, y compris au sein de l'écran de verrouillage, le menu de mise hors tension, et d'autres menus (le casque affichait un fond gris auparavant dans ces conditions).Enfin notons que Meta a annoncé