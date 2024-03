Le Quest 3 est supérieur au Vision Pro : Mark Zuckerberg persiste et signe !

Meta Quest 3 > Vision Pro : selon Mark Zuckerberg

Je ne pense pas que nous disons que les appareils sont les mêmes. Nous disons que Quest est meilleur. Si nos appareils pèsent autant que les leurs dans 3 à 5 ans, ou présentent le flou de mouvement des leurs, ou le manque de précision des entrées, etc., cela signifie que nous aurons considérablement régressé. Oui, leur résolution est plus élevée, mais ils l'ont payé avec de nombreux autres compromis produits qui aggravent le bilan de leur appareil à bien des égards. Ce n'est pas ce à quoi nous aspirons.

Pas uniquement pour les jeux

En fait, 3 des 7 meilleures applications Quest sont déjà des applications sociales : Horizon, VR Chat et Rec Room. Le navigateur et le lecteur vidéo figurent également dans le classement des meilleures applications. Le fitness n'est pas aussi bien classé, mais il y a une communauté passionnée. Je pense donc que l’idée selon laquelle ces casques sont uniquement destinés aux jeux est dépassée. Et oui, plus de résolution est préférable, mais faire un compromis sur l'ergonomie et le flou de mouvement n'est pas une victoire évidente lorsque la résolution du Quest est également assez bonne.

Dans un échange avec le journaliste analyste Benedict Evans, Mark Zuckerberg a à nouveau fait part de sa conviction selon laquelle, mettant l'accent sur des points négatifs réels du casque de Cupertino, comme le poids élevé, les flous de mouvements, et d'autres davantage sujets à discussion, comme la précision du suivi des mains (celui des Quest étant loin d'être parfait).Mark Zuckerberg défend son produit et indique que,ne pouvant s'empêcher deLes critiques du dirigeant de Meta ne sont pas nouvelles . Mark Zuckerberg avait également ajouté un élément intéressant, indiquant que l'arrivée du Vision Pro (et son tarif élevé) pourrait pousser les utilisateurs curieux à s'intéresser au Meta Quest 3. Ce dernier à l'avantage d'être disponible sur notre territoire, et de ne pas nécessiter de se séparer d'un organe lors de son acquisition.