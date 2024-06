Le PS VR2 va devenir plus intéressant cet été !

Le PS VR2 débarque sur PC cet été !

L'adaptateur PS VR2 PC

Quelques limitations

Si vous avez pu essayer le PS VR 2, vous avez pu vous rendre compte que le casque VR pouvait faire des merveilles et rendre certains jeux beaucoup plus immersifs, par exemple sur Gran Turismo ou encore plusieurs épisodes de Resident Evil.Rageant pour un casque aux caractéristiques techniques plutôt haut de gamme et vendu plus cher que la console elle-même. Les joueurs vont pouvoir sortir leur PS VR2 du placard carL'adaptateur ses connecte en USB-A et propose un port DisplayPort 1.4.Attention,puisque certaines fonctionnalités du casque disponibles sur PS5 ne le seront pas sur PC, comme le HDR (dommage), le retour haptique, le suivi des yeux et les gâchettes adaptatives. Gageons que ces limitations pourront être levées via une mise à jour logicielle par la suite. Autre point,(déjà bien achalandé, avec entre autres l'excellent Half-Life : Alyx) et, bien entendu, disposer d'un PC avec une puissance suffisante.Avec un support officiel, l(et de joueurs avides de rentabiliser leur casque). Reste à savoir si cela sera suffisant pour insuffler un peu de vie au marché de la VR qui peine vraiment à décoller.