L'émulateur PlayStation Gamma est disponible gratuitement sur iPhone et iPad ! On l'a testé !

Gamma : le premier émulateur PlayStation 1 sur iPhone et iPad !

Il est si beau dans mes souvenirs !

Manette ou contrôles tactiles

L'avis de Mac4Ever :

Gamma - Game Emulator Zodttd Llc Télécharger

Gamma est proposé par ZodTTD, un nom qui devrait parler aux amateurs d'émulation puisqueL'interface vous rappellera certainement Delta si vous l'avez essayé, ce qui est tout à fait normal, puisque les deux développeurs se sont appuyés sur des travaux communs.L'émulateur de ZodTTD contient tout le nécessaire (il n'est pas utile d'aller télécharger le BIOS de la console),(pour rester dans la légalité, vous devez disposer d'une copie physique de ces jeux, ce qui sera bien évidemment le cas de tous les utilisateurs).Une fois les ROMs récupérées,, avant de les lancer. Nous avons pu essayer Rayman, Spyro the Dragon oui encore WipEout sans aucun souci, avec une bonne fluidité, même si mes souvenirs ont étrangement appliqué automatiquement un puissant filtre antialiasing sur les graphismes, qui picotent pas mal.Comme souvent,. Certaines versions marchent parfaitement avec un émulateur, mais pas avec un autre, le jeu peut également se bloquer, ou l'affichage avoir des ratés (bugs, image qui saute, couleurs inadéquates et autres joyeusetés). Rappelons que certains émulateurs s'appuyant sur la compilation de code à la volée (JIT, pour Just-In-Time), comme le fameux Dolphin émulant les consoles Nintendo Wii et GameCube ne devraient pas arriver sur l'App Store tant qu'Apple ne modifiera pas ses règles.Il sera possible de synchroniser les données entre vos différents appareils et, à l'horizontale comme à la verticale. Avant chaque lancement,(avec l'habituel décompte, puis la croix à chercher sur la fenêtre avant de pouvoir passer la réclame), et il ne semble malheureusement pas possible de payer pour la faire disparaitre.Si l'émulation des titres de la PlayStation originelle vous tente,(n'hésitez d'ailleurs pas à partager avec nous vos anecdotes et les titres qui vous ont marqués. De mon côté, Ridge Racer, Resident Evil, WipEout, Silent Hill, Final Fantasy VII, Tekken, Battle Arena Toshinden, et bien d'autres m'ont laissé un souvenir impérissable). On regrettera simplement de ne pas pouvoir se délester de quelques euros afin de se débarrasser des publicités qui viennent entrecouper les parties.L'émulateur nécessite 37,3 Mo d'espace de stockage libre (sans compter les ROMs pour s'adonner aux jeux) sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum.