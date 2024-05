La PlayStation 5 va simplifier les invitations en multijoueur !

Sony va simplifier les invitations en multijoueur

Le lien à partager pour lancer une invitation

Un lien ou un QR Code à partager

dans les mois qui viennent

Comme tant de fans de PlayStation, notre équipe adore jouer en ligne et nous avons à cœur de vous permettre de vous connecter plus facilement avec d’autres joueurs et de nouer de nouvelles amitiés tout en jouant. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager cela dans les mois à venir, nous vous offrirons la possibilité de générer un lien partageable sur votre console PS5 ou sur l'application PlayStation, et de l'envoyer à d'autres joueurs PS5 via n'importe quelle plateforme de messagerie ou de réseau social. . En ouvrant le lien, le destinataire pourra accéder à votre session multijoueur même s'il n'est pas déjà ami avec vous sur le PlayStation Network.



Le QR Code à partager



Par exemple, si vous venez de rencontrer de nouveaux amis sur votre plateforme sociale préférée, vous pouvez leur envoyer une invitation à une session PS5 dans le même chat et commencer à jouer ensemble immédiatement, sans avoir besoin de vous ajouter d'abord comme amis sur PS5.







Cette fonctionnalité est conçue pour compléter les méthodes existantes permettant de rejoindre une session à partir d’un jeu PS5 et est cohérente pour tout jeu PS5 pris en charge. Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, un petit pourcentage de jeux PS5 peut nécessiter une mise à jour pour garantir le bon fonctionnement des connexions à la session. Nous collaborerons avec nos partenaires de développement pour explorer les meilleures solutions pour ces jeux.

Au sein de son blog officiel , Sony indique qu', que ce soit via l'interface de la console ou depuis l'App dédiée sur smartphone.Il sera donc possiblede, sans que vous ne soyez obligé d'ajouter la personne invitée dans vos amis au préalable. Selon le communiqué officiel de Sony :La firme annonce dans la foulée l'arrivée d'(afin de savoir si cette dernière est encore en cours), ou encore la possibilité de partager votre profil ou celui d'un autre joueur en générant un lien depuis l'App qui pourra ensuite être partagé via les messageries et réseaux sociaux.