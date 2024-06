La PlayStation 5 abandonne le logo 8K : marketing ou mensonge ?

Le logo 8K disparait sur la PlayStation 5

Le logo 8K sur les anciennes versions n'est plus là sur les nouvelles

Marketing, quand tu nous tiens

En 2020 Sony avait présenté sa PlayStation 5 comme la première console capable d'afficher en 8K. Un bel exemple de bullshit marketing puisque(elle est déjà à la peine sur de nombreux titres en 4K, limitant les jeux à 30 images par seconde, ou passant par de l'upscaling),Soyons clairs,puisque très peu d'utilisateurs sont équipés de téléviseurs 8K (à raison car il n'y a presque pas de contenus), et qu'aucun jeu tirant partie de cette définition n'est disponible sur la console. Il est déjà possible de jouer en 8K sur un PC, mais la puissance nécessaire pour animer autant de pixel limite grandement l'intérêt et nécessite une puissance de feu importante et coûteuse.Ce n'est pas la première fois que les consoliers nous agitent des termes marketing devant les yeux. Ainsi,(d'autant plus la PlayStation 4 Pro),, avec des jeux rendus dans une définition moins élevée avant d'être affichés en 4K grâce à l'upscaling (pour preuve, cela reste un challenge d'offrir de la 4K fluide sur la génération suivante).Sony pourrait toutefois, en sortant le logo 8K doré et brillant de mille feux de sa poche. Ces soucis empêchant les consoles d'atteindre les promesses techniques du marketing ne doivent toutefois pas inquiéter les joueurs. La PlayStation 5 reste une bone console, capable d'offrir des jeux avec des graphismes de qualité sur les TV 4K, parfois en usant d'artifice comme l'upscalng afin de proposer une expérience satisfaisante.