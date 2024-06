Vision Pro, le nouveau coach Santé d'Apple

Le suivi de la respiration bientôt sur le Vision Pro ?

suivi de la respiration

Image Freepik

Le Vision Pro, un psy en devenir

détection du stress

D'après nos confrères américains, elle travailleraitC'est à nouveau Aaron Perris qui a trouvé des références à la fonctionnalité cachée dans le code de visionOS. Rappelons que la fonction Pleine Conscience permet d'accéder à. Il s'agirait de maitriser sa respiration afin de soutenir ou d'atteindre un bien-être mental (les adeptes de la respirationcomprendront).Cette approche n'est guère surprenante.(grâce à son accéléromètre intégré, qui mesure les vibrations et les mouvements). Bien que le Vision Pro dispose également d'un accéléromètre, il n'est pas clair si ce dernier est suffisant pour supporter une telle fonction.Ces derniers temps, on a appris qu'Apple étudiait des moyensEn septembre 2023 , il était déjà question pour le casque d'Apple d'utiliser les caméras et les capteursDe source interne, la firme serait d'ailleurs en train de tester tout cela :, et, par la suite, afficher des images et des sons qui pourraient améliorer les émotions du porteur.Il pourrait également reconnaître certaines émotions, comme la tristesse, ou se fonder sur la future application Journal dans laquelle on peut consigner son état de santé.Plus récemment, il était question d'une demande de brevet, portant -pour une fois- un nom des plus simple :