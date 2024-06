visionOS 2 : Apple n'a pas dévoilé toutes les nouvelles fonctions à la WWDC

visionOS 2

Quelques nouveautés intéressantes

• D'utiliser une souris Bluetooth en sus d'un trackpad

• De faire apparaitre le clavier Magic Keyboard dans un environnement virtuel (voir photo ci-dessus)

• De déplacer toutes les Apps de l'écran d'accueil (merci)

• De sauvegarder le suivi des mains et des yeux pendant 30 jours pour les personnes à qui vous faites essayer le casque

• De supprimer les environnements virtuels que vous n'utilisez pas et donc de libérer de l'espace de stockage,

• D'afficher jusqu'à 5 écrans pour le sport en multiplex via Apple TV

• De diffuser depuis un iPhone, iPad ou un Mac en AirPlay sur le Vision Pro

• D'afficher une vidéo issue d'un site web sur une fenêtre flottante et de la redimensionner

• De placer une fenêtre plus loin que sur visionOS 1

• D'afficher automatiquement une fenêtre volumétrique -que vous pouvez voir des deux côtés- dans le bon sens par rapport à votre position

• De recentrer une vidéo affichée dans un environnement virtuel lorsque vous vous couchez

Le Vision Pro en France le 12 juillet !

Lors de la keynote,, dont 40 minutes de présentation uniquement dédiées à Apple Intelligence, son bouquet de fonctions liées à l'IA et qui seront accessibles plus tard cette année au sein de différents OS, tout du moins en anglais En sus des fonctions mises en avant par Apple, dont la possibilité de visionner en 3D des clichés de votre photothèque pris en 2D, d'accéder à l'écran d'accueil en un clic, et d'afficher le centre de contrôle en retournant simplement la main, de profiter de SharePlay avec les personas, ou encore une meilleure définition pour l'affichage de l'écran d'un Mac dans le casque,VisionOS 2 permet également :Certaines de ces nouveautés. Mieux vaut tard que jamais, et les premiers utilisateurs du casque lors de sa sortie en France n'auront que quelques semaines à attendre pour profiter de cette mise à jour qui s'annonce réellement majeure.Pour rappel, Apple a profité de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2024 à l'Apple Park pour annonceravec l'ouverture des précommandes dès le 28 juin.