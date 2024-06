Apple Intelligence : uniquement pour les iPhone 15 Pro, Mac et iPad M1, et pas en français !

L'IA d'Apple réservée aux iPhone 15 Pro et Mac et iPad M1

En bêta, pas avant l'automne et uniquement en anglais

Si les nouveautés d'iOS/iPadOS/tvOS 18, watchOS 11 et macOS 15 Sequoia ne sont pas très nombreuses, c'est qe Cupertino a également travaillé sur l'intégration de son bouquet défoncions liées à l'IA Apple Intelligence au sein de ses systèmes. Il faudra toutefois un appareil assez récent pour en profiter,. Du côté des Mac et des iPad, c'est un peu mieux puisque, à partir du M1 donc.Si vous disposez de l'appareil adéquat, il reste quelques limitations, et pas des moindres. En effet,(et certainement pas toutes celles qui ont été présentées ce soir) qui seront alors disponibles en bêta,Si l'annonce d'Apple Intelligence s'est fait attendre,. Reste savoir quand les foncions seront disponibles et déployées pour les francophones, ce qui risque d'encore en repousser l'accès.