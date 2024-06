Un stylet pour la réalité mixte et les Meta Quest chez Logitech !

Logitech MX Ink

Un stylet pour la réalité mixte et les Meta Quest

Le support Inkwell et le tapis de souris MX Mat

Le stylet MX Ink de Logitech est ainsi compatible avec les Meta Quest 2 et 3 (le Meta Quest Pro n'est étonnamment pas cité),(3 avec les retours haptiques). Un port USB-C permettra la recharge et il sera également possible d'opter pour le Combo MX Ink + Inkwell afin de disposer d'un support faisant également office de chargeur (via des pogo pins).Le stylet est livré avec deux pointes différentes (une fine et une plus large) et la configuration passera par un panneau dédié au sein des réglages du Meta Quest.. Notons que le stylet pourra être utilisé en même temps q'un contrôleur de Meta Quest tenu dans l'autre main.Le stylet est sensible à la pression,et sera pris en charge par les applications Painting VR, Shapes, Engage, Open Brush, Arkio, Gravity Sketch ou encore Gesture VR, ainsi que Adobe Substance Modeler et Elucis en connectant le Meta Quest à un PC (en filaire ou en sans fil).Le tapis de souris MX Mat conçu spécialement pour le stylet sera quant à lui proposé à 49,99 dollars. Reste à savoir si ce type de périphérique sera pris en charge par le Vision Pro, ou si Cupertino lancera une version dédiée de l'Apple Pencil (ou une mise à jour pour le Pencil Pro).