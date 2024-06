Le Vision Pro 2 en pause ! Une version moins chère pour 2025 (combien mettriez-vous) ?

Un Vision Pro moins cher pour 2025

La Vision Pro va bientôt être disponible dans huit nouvelles contrées, dont la France dès le 12 juillet prochain avec l'ouverture des précommandes le 28 juin. Il semblerait toutefois selon les sources de nos confrères de The Information qu'Apple n'en ait produit qu'environ 500 000 et queface à une demande moins importante que prévue.Selon les mêmes sources,Récemment, Apple aurait tout simplementLes ingénieurs de Cupertino seraient toutefois à la peine face au challenge de ne pas retirer trop de fonctions afin d'offrir une expérience satisfaisante, tout en baissant drastiquement le tarif.Une première piste serait certainement de. Toutefois, Apple compte bien sur cette fonction pour tenter de rendre son casque moinset d'inclure plus ou moins votre environnement au sein de l'expérience.. Le Vision Pro et son tarif illustrant un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. En effet, le tarif élevé restreint d'autant la cible et le parc de machines installées dans les foyers. Avec si peu de casques dans les mains du grand public,. D'un autre côté, si l'App Store ne contient pas assez d'applications et d'expériences extraordinaires, moins de personnes seront prêtes à faire l'effort financier, même si elles en ont les moyens. Un casque (nettement) moins cher pourrait donc dénouer ce problème.Une chose est certaine,Seul Meta avec son Quest 2 semble avoir réussi à trouver une formule qui attire le grand public avec plus de 20 millions d'unités vendues (reste à voir pour le Quest 3 dont le tarif est plus élevé, sans atteindre les sphères du Vision Pro)., avec l'arrivée de lunettes moins imposantes, qui n'isolent pas le porteur du reste du monde et qui proposent des fonctionnalités utiles au quotidien.