Même pour Apple, 8Go de RAM ne sont pas suffisants !

8Go de RAM : insuffisant dans les Mac?

Un outil IA d'un logiciel d'Apple nécessite 16Go

Predictive Code Completion

Que ce soit les MacBook Air, iMac, Mac mini et même les nouveaux MacBook Pro 14 pouces M3 (Bien que l'appellation Pro ne veut plus dire grand chose dans le monde de la tech), tous ces Mac débutent avec 8 Go de RAM.(c'était d'ailleurs le sujet de mon coup de gueule de fin d'année ), et le fait qu'il est impossible de faire évoluer la capacité en RAM après l'achat.Passer à 16 Go permet non seulement de conserver une machine fluide et performante, même en multitâche et avec de nombreux onglets de navigateur ouverts, mais également(qui a dit IA ?), sans parler de la revente.Avec certaines nouveautés présentées à la WWDC 2024,En effet, avec Xcode 16, Cupertino introduit la fonction, permettant grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle d'aider les programmeurs à anticiper les lignes de code à venir et à les auto-compléter pour eux.Vous voyez venir le problème ? Oui, vous avez raison !. Bien entendu, les ardents défenseurs d'Apple (dont je peux tout à fait faire partie, mais uniquement lorsque c'est justifié, qui aime bien, châtie bien), justifiant d'ailleurs par leurs propos la pingrerie de la firme, pourront avancer que les machines d'entrée de gamme ne correspondent pas à cet usage.Cela reste toutefois un peu facile, et il me semble que ceux qui viennent de s'offrir un MacBook Pro 14 pouces M3 à 1 999 euros minimum pourrait espérer pouvoir se servir pleinement de l'outil de programmation d'Apple, forcément optimisé pour ses machines. Il s'agit également de la première fois qu'Apple admet que ses propres outils sont limités par une capacité de 8 Go de RAM. On peut alors se demander