Deux nouveaux jeux Apple Arcade pour la sortie en France du Vision Pro

Deux nouveaux jeux pour le Vision Pro sur Apple Arcade

Après Demeo, Job Simulator et Vacation Simulator, le Vision Pro va accueillir deux nouveaux titres via le catalogue Apple Arcade. Le premier de cordée disponible dès aujourd'hui est Warped Kart Racers, quiLe titre promet des courses folles et des remarques humoristiques sur 16 circuits, que ce soit en solo ou jusqu'à 8 participants en multijoueur. Sur Vision Pro,. Notons que le jeu est proposé sur Apple Arcade pour iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV depuis mai 2022.(finaliste des sections jeu Apple Arcade et Apple Design de l'année en 2023). Le titre permettra de concevoir la ville de vos rêves, de la voir prendre vie dans votre salon et d'en prendre le contrôle en tant que maire. Le suivi des mains sera mis à profit pour la construction des divers éléments de la ville., et qu'il faudra donc se contenter du suivi des mains et des yeux, ou alors passer par une manette, ce qui sera loin d'être aussi précis, réactif et immersif en VR ou en réalité mixte que des contrôleurs dédiés comme ceux qui équipent les casques concurrents, Meta Ouest en tête.Pour rappel, Apple a profité de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2024 à l'Apple Park pour annonceravec l'ouverture des précommandes dès le 28 juin.