Combien d’années à attendre les lunettes connectées d'Apple ?

Le projet "Apple Glasses"

Depuis de nombreux mois, les spéculations fusent sur le possible calendrier de lancement des lunettes intelligentes d'Apple. Si Ming Chi Kuo -très optimiste- penchait pour une commercialisation en 2024-2025,En interne,. Bien au contraire, il est probable qu'Apple passe quelques années de plus à peaufiner ce produit. Preuve en serait : l'équipe dédiéecompte des milliers d'employés et continue toujours d'embaucher -signe d'un développement en cours.Pour rappel, contrairement au casque AR/VR, les lunettes connectées d'Apple auraient une conception différente. Elles seraient fortement. Elles seraient plus légères (moins robustes par conséquent) que le casque, mais également moins chères. En janvier 2023, une rumeur avait circulé sur une possible pause du projet, avant de repartir.. Celui-ci portait sur la connexion entre ses lunettes et un autre appareil -vraisemblablement un iPhone. A cette époque, certains analystes avaient évoqué une totale dépendance entre les deux, d’autres une relation à l'image de celle de l’Apple Watch. Mais les Apple Glasses pourraient -à long terme- fonctionner avec un Mac, beaucoup plus puissant.Dans ce document, notons que Cupertino planche sur des, qui permettraient de, ces dernières pourraient être transmises dans un second temps