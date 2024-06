Le PlayStation VR 2 est-il déjà mort ?

PS VR2 : un casque haut de gamme, un catalogue rachitique

Le PS VR2 sur PC, un moyen de sauver le casque ?

RIP le PS VR2

first party

au manque d'intérêt pour la VR de la part de l'industrie des jeux vidéo.

Le futur adaptateur pour utiliser le PS VR2 sur PC

L'avis de Mac4Ever

Alors que Sony a écoulé plusieurs millions de son premier casque VR pour la PlayStation 4,Si vous suivez l'actualité VR ou que vous possédez vous-même un PS-VR2, vous savez que les caractéristiques techniques du casque lui permette de proposer des expériences impressionnantes et rendre certains jeux beaucoup plus immersifs, par exemple sur Gran Turismo ou encore plusieurs épisodes de Resident Evil.Le vrai problème vient toutefois du manque cruel de jeux, avec très peu de nouveautés annoncées depuis le lancement. Il n'y rien de telLe problème du catalogue famélique du PS VR2 pourrait bien ne pas s'arranger de sitôt. En effet, comme le rapporte Android Central , Sony semble ne pas vraiment croire au succès du PS VR2 et réduit fortement la voilure. Ainsi,Pire,(qui a pourtant développé Horizon Call of The Mountain, un des titres phare du lancement du PS VR2). Tout cela juste après l'annonce en décembre de la fermeture du studio First Contact, à qui l'on doit les titres Firewall qui ont fait le bonheur des amateurs de multijoueur en VR, faceCertains joueurs et possesseurs d'un PS VR2 ont attendu avec espoir les annonces d'importance pour leur casque lors du récent State of Play, en vain. En effet, même si un nouveau jeu Astro a été dévoilé (avec l'espoir de renforcer le côté mascotte de PlayStation), les développeurs ont confirmé officiellement queLe futur du PS VR2 semble bien sombre malgré des caractéristiques techniques de haut vol et des possibilités assez impressionnantes. Aussi bon techniquement soit-il,. Sony a la puissance financière et les studios nécessaires pour pousser son casque, mais la firme semble surtout vouloir limiter la casse. Récemment, Sony a annoncé l'arrivée en août d'un adaptateur permettant de profiter du catalogue de jeux VR plus étoffé disponible sur PC , mais