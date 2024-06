Le Vision Pro est en précommande en France à partir de 3999 euros

Le casque à partir de 3999 euros !

Et dans la boite ?

Nos vidéos sur le Vision Pro

Présenté le 5 juin 2023, ce véritable bijou de technologie -aux allures de- arbore un châssis en aluminium, un bandeau en tissu qui s'élargit sur l'arrière pour épouser le crâne de l'utilisateur et une couronne digitale, comme celles que l'on retrouve sur l' Apple Watch et les AirPods Max , afin de régler le niveau d'immersion.Il possède également une sangle sur le dessus du crâne pour aller avec son poids conséquent.. Apple indique également que les périphériques Bluetooth habituels seront compatibles, comme les claviers (un clavier virtuel sera également de la partie), souris, trackpads et manettes.. Apple a d'ailleurs détaillé aujourd'hui que(selon les prescriptions).Le Vision Pro embarque des haut-parleurs intégrés avec prise en charge de l'audio spatial, un système permettant d'ajuster finement le maintien et l'écartement pour les yeux,, 12 caméras, 5 capteurs, 6 microphones et une capacité de stockage de 256 Go.A cela s'ajoute une, un système pour scanner son visage afin de créer un avatar, et le système Vision OS intégrant son propre App Store.La boite du Vision Pro (outre le casque...) contient unet un(autrement dit le bandeau et la sangle du dessus) qui permettront le meilleur ajustement possible pour l'utilisateur.Oute le, on trouverait aussi une(miracle), des protections et des jeux de Light Seals (les petits coussins rembourrés pour cacher la lumière au niveau des yeux).