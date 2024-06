Comment essayer le Vision Pro avant de l’acheter ?

Suivez le guide !

Une savante organisation

Sur le site d'Apple , il est en effet possible de réserver une démo en Apple Store physique pour prendre le casque en main avant de l'acheter. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien puis le gros bouton bleu et deA partir de là, on arrive sur une page présentant le service et permettant de choisir son Apple Store en fonction de sa localisation.. Ce moment permettra aussi de prendre vos mesures pour adapter les sangles et ajuster le casque. De toutes les manières si vous entendez l'essayer ou le manipuler, vous ne pourrez pas faire autrement que de réserver votre créneau.Notons qu'en France, il y a vingt Apple Store dans lesquels il est possible de prendre rendez-vous. Mais certains n'ont pas toutes les disponibilités possibles.Une fois l'Apple Store choisi,(il reste pas mal de places pour le moment).En effet, les clients désireux d’acheter un Vision Pro devaient suivre un processus de vente savamment mis en place par Apple, et un peu plus long que pour les autres produits. Dans les plus grands Apple Store, une douzaine d'unités étaient disponibles et mis à disposition des clients, dans le cadre des rendez-vous.. L'application indiquera les bonnes tailles à prendre au niveau de la sangle, de la bande arrière et des coussins, et ce, pour bien ajuster le casque à la morphologie de chacun.Pour ceux qui le désirent,(ZEISS) dans le casque. Une fois recueillies, les informations sont fournies à un autre employé (toujours dans le magasin, qui va assembler l'unité de démonstration).