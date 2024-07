Fin de partie pour le premier Meta Quest ?

Le Quest originel sur le point de tirer sa révérence

party

Une décision prévisible

Le Meta Quest 3S évoqué sur la boutique officielle de Meta

Retrouvez nos vidéos sur le Vision Pro

(mais il faut s'attendre à ne pas pouvoir profiter des prochaines nouveautés)Pour rappel,. Vu l'attrait pour le moment du Metaverse, ce n'est pas une trop grosse perte, mais cela reste tout de même dommage de perdre des fonctionnalités. La firme va donc arrêter les frais avec la première génération de son casque, pourtant assez récente, mais dotée d'une puce Snapdragon 835 (partie CPU Kryo 280 et GPU Adreno 540, le tout épaulé par 4 Go de RAM) vieillissante par rapport au Snapdragon XR2 (Kryo 585 et Adreno 650 avec 6 Go de RAM) du Quest 2, et de la version boostée XR2 Gen2 (Adreno 740) du Quest 3 et ses 8Go de RAM.Ce choix de Meta était toutefois dans l'air et finalement presque prévisible. En effet, en 2022, le titre Population : One, le Battle royal de Meta fermait déjà ses portes aux possesseurs du Quest 1 et était uniquement jouable sur le Quest 2 et le Pro.Il semblerait que le Quest 2 pourrait également suivre le même chemin à plus ou moins court terme puisque l'appareil n'est plus en stock dans de nombreuses boutiques et que(plus de 20 millions d'unités écoulées). Pour rappel, le Quest 3 apporte davantage de puissance et la réalité mixte via le passthrough (la capacité à voir votre environnement grâce aux caméras) en couleur, mais le tarif est nettement plus salé puisqu'il faut débourser 550 euros pour se l'offrir. Bien entendu, cela reste beaucoup moins cher que le Vision Pro qui, malgré une technologie plus poussée, s'affiche tout de même à 3 999 euros.